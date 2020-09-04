Отруєння Навального: Кулеба виступає за перегляд політики щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що необхідно задіяти дієві механізми впливу на Кремль через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Серед цих механізмів - застосування санкцій і перегляд політики щодо будівництва газопроводу "Північного потоку-2". Про це він розповів на онлайнбрифінгу в п'ятницю, 4 вересня.

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"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці РФ, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляд політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України зауважив, що отруєння Навального не є поодинокою подією і назвав його "черговим кроком РФ у боротьбі з інакомисленням, опозицією". "Відповідно до конвенції про хімічну зброю, підписантом якої є і РФ, отруєння людини за допомогою нервово-паралітичної речовини є використанням хімічної зброї і грубим порушенням міжнародного права", - наголосив Кулеба.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

"Новачок" та загадкові отруєння опонентів Кремля

Це вже друге отруєння політика за останній рік: улітку 2019 року Навальний опинився в лікарні з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі політика припустили, що вона була викликана отруйними речовинами.

Речовина "Новачок" використовувалася, за даними британських слідчих, при отруєннні подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великобританії в березні 2018 року. В отруєнні обвинувачують спецслужби Росії.

Отруєння підозрювали і у випадку видавця онлайн-видання "Медіазона" Петра Верзілова. Лікарі клініки Charité, в якій також лікувався Верзілов, висловили впевненість у тому, що він був отруєний, але не змогли встановити, якою саме речовиною.