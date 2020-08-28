Отруєння Навального: у Бундестазі згадали про "Північний потік-2"

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) заявив у четвер, 3 вересня, що європейська реакція на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального має включати різні аспекти.

За словами політика, "все повинно бути випробувано". Якби зараз було добудовано газовий проєкт "Північний потік-2", це було б максимальним підтвердженням і заохоченням для Володимира Путіна продовжувати саме цю політику, вважає представник правлячої партії ХДС. "Ми повинні проводити жорстку політику, ми повинні відповідати єдиною мовою, яку розуміє Путін, - це продаж газу", - цитує Реттґена інформагенція Reuters.

Реттґен нагадав, що "Північний потік-2" був реалізований проти волі більшості європейських країн. Крім того, політик закликав припинити, за його словами, особливі відносини між президентом Франції Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним.

Раніше представники німецьких Зелених вже закликали скасувати будівництво німецько-російського газопроводу.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, що не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до того, як спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок". Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

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