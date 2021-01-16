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Норберт Реттґен
Тема
Норберт Реттґен – німецький політик, колишній міністр довкілля Німеччини.
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Докладно
"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула
"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула
Бойовики "Талібану" захопили місто Пул-і-Алам, розташоване в 70 кілометрах від столиці Афганістану Кабула.
Політика
14.08.2021
14 серпня 2021 р.
22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині
22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині
У день 80-ї річниці нападу вермахту на СРСР у ФРН не виголошували гучних промов.
Історія
22.06.2021
22 червня 2021 р.
У ХДС не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair
У ХДС не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair
Глава комітету з закордонних справ Бундестагу впевнений у тому, що примусову посадку літака Ryanair схвалили в Кремлі.
Політика
26.05.2021
26 травня 2021 р.
Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ
Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ
Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування.
Політика
25.04.2021
25 квітня 2021 р.
У ХДС закликають до мораторію на "Північний потік-2"
У ХДС закликають до мораторію на "Північний потік-2"
У партії канцлерки Анґели Меркель закликають запровадити тимчасовий мораторій на будівництво "Північного потоку-2".
Політика
05.02.2021
5 лютого 2021 р.
Партію Меркель очолить Армін Лашет
Партію Меркель очолить Армін Лашет
Прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу.
Політика
16.01.2021
16 січня 2021 р.
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