  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Норберт Реттґен

Тема

Норберт Реттґен – німецький політик, колишній міністр довкілля Німеччини.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Бойовики "Талібану" патрулюють нещодавно захоплене ними місто Газні

"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

Бойовики "Талібану" захопили місто Пул-і-Алам, розташоване в 70 кілометрах від столиці Афганістану Кабула.
Політика14 серпня 2021 р.
Пам'ятник радянському солдату в Берлінському Трептов-парку

22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині

22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині

У день 80-ї річниці нападу вермахту на СРСР у ФРН не виголошували гучних промов.
Історія22 червня 2021 р.
Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і голова парламентського комітету із зовнішньої політики Норберт Реттґен

У ХДС не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair

У ХДС не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair

Глава комітету з закордонних справ Бундестагу впевнений у тому, що примусову посадку літака Ryanair схвалили в Кремлі.
Політика26 травня 2021 р.
Україна зверталася до Німеччини з проханням надати, зокрема, списані корвети

Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування.
Політика25 квітня 2021 р.
Голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен

У ХДС закликають до мораторію на "Північний потік-2"

У ХДС закликають до мораторію на "Північний потік-2"

У партії канцлерки Анґели Меркель закликають запровадити тимчасовий мораторій на будівництво "Північного потоку-2".
Політика5 лютого 2021 р.
Армін Лашет

Партію Меркель очолить Армін Лашет

Партію Меркель очолить Армін Лашет

Прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу.
Політика16 січня 2021 р.
Показати більше