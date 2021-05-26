 У Німеччині не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

У Німеччині не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair

Глава комітету з закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен з ХДС впевнений у тому, що примусову посадку літака Ryanair у Мінську схвалили в Кремлі.

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і голова парламентського комітету із зовнішньої політики Норберт Реттґен

Депутат Бундестагу від ХДС і голова парламентського комітету із зовнішньої політики Норберт Реттґен

Не можна виключати причетності Росії до примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську з подальшим затриманням білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Таку думку висловив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і голова парламентського комітету з зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) в інтерв'ю виданням Rheinische Post і General-Anzeiger, опублікованому в середу, 26 травня.

"Потрібно, як мінімум, виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії", - заявив політик. На думку Реттґена, без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна правитель Білорусі Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу.

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Реттґен хоче посилити санкції проти Білорусі

Реттґен також висловив думку, що штрафні санкції проти режиму Лукашенка потрібно посилити. "Настав час вдарити жорсткими санкціями по усім опорам режиму Лукашенка: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - наголосив німецький політик у розмові з журналістами. Серед іншого він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW.

Думку про те, що Росія може бути причетною до операції з примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську, поділяє і глава фракції консервативної Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber). "Цей інцидент показує, що керівництво в Москві більше не хоче добросусідських відносин з Європою і замість цього цілеспрямовано йде на конфлікт", - заявив він виданню Augsburger Allgemeine.

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Захід про дії Мінська в ситуації з лайнером Ryanair

Дії Мінська різко засудили в Євросоюзі, США, Великобританії, НАТО і ООН.

24 травня Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії перестати літати над Білоруссю і оголосив про заборону для білоруських авіакомпаній на використання аеропортів на території ЄС і повітряного простору Євросоюзу.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вітав ці заходи і пообіцяв, що його адміністрація також введе санкції для притягнення до відповідальності винних в інциденті з лайнером Ryanair і Романом Протасевичем.

Кремль заперечує будь-яку причетність до інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі.

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