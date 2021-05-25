Джо Байден анонсував санкції щодо винних в інциденті з літаком Ryanair

Президент США Джо Байден підтримав рішення Євросоюзу запровадити санкції щодо Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальшим затриманням білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. У заяві, зробленій главою Білого дому у понеділок, 24 травня, Байден пообіцяв, що його адміністрація також розробить варіанти притягнення винних до відповідальності. Це буде зроблено в тісній співпраці з Євросоюзом, партнерами США і міжнародними організаціями, ідеться в документі.

"Цей обурливий інцидент і відеозапис, який пан Протасевич, судячи з усього, був змушений зробити під тиском, є ганебними нападами як на самого політичного дисидента, так і на свободу преси", - наголосив Байден. За його словами, випадок з примусом лайнера відхилитися від курсу був прямим порушенням міжнародних норм.

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Як Мінськ змусив пілотів Ryanair здійснити посадку в Білорусі

23 травня білоруська влада змусила лайнер Ryanair зробити екстрену посадку в Мінську під приводом повідомлення, що на борту лайнера є бомба. Наказ летіти до столиці Білорусі пілоти отримали за кілька хвилин до того, як літак мав увійти в повітряний простір Литви.

При цьому для супроводу цивільного лайнера в небо було піднято винищувач. Після огляду літака в Мінську бомби на борту не виявили, однак було проведено затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги, які перебували у салоні.

Санкції ЄС проти Білорусі через інцидент з Ryanair

Інцидент із захопленням літака Ryanair став однією з ключових тем на саміті ЄС 24 травня в Брюсселі. США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Зі свого боку, глава авіаперевізника Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk назвав перехоплення літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства".

Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.