 Джо Байден анонсував санкції щодо винних в інциденті з літаком Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джо Байден анонсував санкції щодо винних в інциденті з літаком Ryanair

Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську та підтримав санкції ЄС проти влади Білорусі.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден підтримав рішення Євросоюзу запровадити санкції щодо Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальшим затриманням білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. У заяві, зробленій главою Білого дому у понеділок, 24 травня, Байден пообіцяв, що його адміністрація також розробить варіанти притягнення винних до відповідальності. Це буде зроблено в тісній співпраці з Євросоюзом, партнерами США і міжнародними організаціями, ідеться в документі.

"Цей обурливий інцидент і відеозапис, який пан Протасевич, судячи з усього, був змушений зробити під тиском, є ганебними нападами як на самого політичного дисидента, так і на свободу преси", - наголосив Байден. За його словами, випадок з примусом лайнера відхилитися від курсу був прямим порушенням міжнародних норм.

Читайте також: Як Білорусь притінила Росію на саміті Євросоюзу

Як Мінськ змусив пілотів Ryanair здійснити посадку в Білорусі

23 травня білоруська влада змусила лайнер Ryanair зробити екстрену посадку в Мінську під приводом повідомлення, що на борту лайнера є бомба. Наказ летіти до столиці Білорусі пілоти отримали за кілька хвилин до того, як літак мав увійти в повітряний простір Литви.

При цьому для супроводу цивільного лайнера в небо було піднято винищувач. Після огляду літака в Мінську бомби на борту не виявили, однак було проведено затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги, які перебували у салоні.

Санкції ЄС проти Білорусі через інцидент з Ryanair

Інцидент із захопленням літака Ryanair став однією з ключових тем на саміті ЄС 24 травня в Брюсселі. США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Зі свого боку, глава авіаперевізника Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk назвав перехоплення літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства".

Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на  користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.

Дивитись відео 07:02

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

Також за темою

Ryanair Coronavirus

Примусова посадка літака в Мінську: Білорусь посилається на ХАМАС 25.05.2021

У Мінську посилаються на лист від ХАМАС про бомбу у літаку Ryanair, через який нібито і вирішили садити літак в стлиці Білорусі. Радикально-ісламістське угроповання спростовує таку заяву влади Білорусі.

Fluggesellschaft Ryanair

Затримання Протасевича: глава Ryanair заявив про "піратство" 24.05.2021

Керівник лоукостера назвав примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання владою Білорусі Романа Протасевича "підтримуваним державою піратством".

Deutschland Angela Merkel

Меркель відкидає версію Мінська щодо інциденту з літаком Ryanair 24.05.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що посадка літака Ryanair у Мінську була примусовою, а всі інші версії не викликають довіри. Вона розповіла, які заходи щодо Білорусі обговорять на саміті ЄС у Брюсселі.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель (л) та Еммануель Макрон на саміті ЄС 24 травня

Як Білорусь притінила Росію на саміті Євросоюзу

Головною темою саміту ЄС мала бути Росія. Однак примусова посадка літака Ryanair у Мінську посунула її на другий план.  

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд в часи пандемії

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість авто - велосипеди і пішоходи. Берлін та інші міста активно трансформуються. Яким буде місто майбутнього?  