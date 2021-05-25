 На зустрічі з Путіним Байден планує обговорити Україну й Білорусь - Білий дім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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На зустрічі з Путіним Байден планує обговорити Україну й Білорусь - Білий дім

Серед тем розмови між Джо Байденом і Володимиром Путіним у Женеві будуть питання, пов'язані з Україною та Білоруссю, повідомили в Білому домі.

Джо Байден і Володимир Путін обговорять на зустрічі в Женеві Україну й Білорусь

Джо Байден і Володимир Путін обговорять на зустрічі в Женеві Україну й Білорусь

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір обговорити на запланованому на 16 червня саміті з президентом Росії Володимиром Путіним питання, пов'язані з Україною та Білоруссю. Про це у вівторок, 25 травня, повідомила на пресконференції речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент США також порушить тему України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і переказати нашу сильну стурбованість подіями там", - сказала Псакі, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Щодо Білорусі, то американська сторона планує насамперед винести на обговорення нещодавню примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, зазначила речниця Білого дому.

"Ми роглядаємо зустріч з російським президентом не як заохочення, ми розглядаємо її як важливу частину захисту інтересів Америки", - наголосила Псакі, цитує інформагенція dpa. Вона додала, що Байден зустрічається з Путіним через розбіжності між двома країнами, а не попри них. Відповідаючи на запитання, який меседж цією зустріччю хочуть надіслати США, Псакі зауважила: "Що президент Сполучених Штатів не боїться давати відсіч нашим супротивникам".  

Читайте також: Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі

Нагадаємо, раніше цього дня Білий дім і Кремль повідомили, що на саміті 16 червня, що відбудеться в Женеві, лідери обох країн планують обговорити безпекові питання. У Вашингтоні наголосили, що сподіваються в такий спосіб досягти нормалізації відносин з Москвою.

Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітися у третій країні під час телефонної розмови 13 квітня. 7 травня президент США підтвердив наміри щодо зустрічі.

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