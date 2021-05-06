 Байден хоче зустрічі з Путіним попри війська РФ поблизу України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

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Байден хоче зустрічі з Путіним попри війська РФ поблизу України

Нарощування Росією своєю військової присутності поблизу України не вплине на бажання Байдена зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент США Джо Байден

Джо Байдена не спиняють від зустрічі з Путіним навіть російські війська поблизу України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден визнав, що хоче зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним попри нарощування Росією військової присутності поблизу України. Про це Байден сказав у п'ятницю, 7 травня, в Білому домі.

"Це не впливає на моє бажання провести зустріч сам на сам, (…), раніше у нього було більше військ (поблизу України. - Ред.). Він відвів війська", - сказав Байден, цитує агентство новин Reuters.

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Байден також знову висловив упевненість, що його особисту зустріч з Путіним вдасться провести вже невдовзі. "Я впевнений, що ми зможемо це зробити", - сказав Байден у відповідь на питання про можливість переговорів із Путіним. "Ми ще не визначилися з конкретним часом і місцем. Ще працюємо над цим", - додав Байден.

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Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська загроза ще залишається для України попри оголошений Росією відвід військ від українського кордону.

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