Байден хоче зустрічі з Путіним попри війська РФ поблизу України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден визнав, що хоче зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним попри нарощування Росією військової присутності поблизу України. Про це Байден сказав у п'ятницю, 7 травня, в Білому домі.

"Це не впливає на моє бажання провести зустріч сам на сам, (…), раніше у нього було більше військ (поблизу України. - Ред.). Він відвів війська", - сказав Байден, цитує агентство новин Reuters.

Читайте також: Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі

Байден також знову висловив упевненість, що його особисту зустріч з Путіним вдасться провести вже невдовзі. "Я впевнений, що ми зможемо це зробити", - сказав Байден у відповідь на питання про можливість переговорів із Путіним. "Ми ще не визначилися з конкретним часом і місцем. Ще працюємо над цим", - додав Байден.

Читайте також: Байден хоче обговорити з Путіним цілісність України - радник президента США

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська загроза ще залишається для України попри оголошений Росією відвід військ від українського кордону.

Читайте також: Кулеба бачить інтереси України у зустрічі Байдена з Путіним

Дивитись відео 06:52 Поділитись Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3t5ly Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021)