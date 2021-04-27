Байден хоче обговорити з Путіним цілісність України - радник президента США

Джо Байден хотів би стабільних відносин з Росією і запропонував Володимиру Путіну обговорити низку тем, зокрема і Україну, повідомив радник президента США Джейк Салліван.
Президент США Джо Байден під час саміту з російським колегою Володимиром Путіним хотів би обговорити, зокрема, ситуацію щодо України, повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.
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"Він (Байден - Ред.) сказав, що не прагне ескалації, хотів би стабільних відносин (з Росією - Ред.). Він запропонував Володимиру Путіну зустрітися в третій країні цього літа, обговорити низку тем, зокрема, цілісність України", - заявив Салліван в інтерв'ю телеканалу NBC News у середу, 28 квітня.
За його словами, президент США має намір здійснити свій план, якщо вдасться знайти "відповідну дату і місце".
"США разом з іншими партнерами також твердо стоять на захисті суверенітету і цілісності України. Ми і далі збираємося це робити, але маємо намір здійснювати це через дипломатичні канали високого рівня, а не за рахунок публікації ультиматумів", - зазначив Салліван, цитує "Інтерфакс-Україна".
13 квітня Байден у телефонній розмові запропонував Путіну в найближчі місяці зустрітися в третій країні. 16 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що пропозиція Байдена про зустріч "фактично багато в чому перетинається з тією пропозицією, яку раніше озвучував президент Путін".
18 квітня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що зустріч Байдена і Путіна обговорюється і має відбутися за наявності відповідних для неї умов.
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