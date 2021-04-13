У Кремлі кажуть, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися у червні

Зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна може відбутися у червні цього року. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков в інтерв'ю телеканалу "Россия-1", оприлюдненому в неділю, 25 квітня.

Відповідаючи на запитання, чи може така зустріч відбутися або ж її складно передбачити, Ушаков зазначив: "Називають червень, навіть є конкретні дати", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Ушаков при цьому не конкретизував дати, зауваживши лише: "Я поки не буду про них говорити, але червень".

Читайте також: Байден накреслив для Путіна червоні лінії - коментар

Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 13 квітня запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ. Кілька європейських держав вже запропонували свої послуги з організації такого саміту.

"Водночас президент Байден чітко дав зрозуміти, що США діятимуть рішуче, захищаючи свої національні інтереси у відповідь на такі дії Росії, як кібератаки та втручання у виборчі процеси", - зазначається у повідомленні Білого дому про телефонну розмову. У розмові Байден також наголосив на неослабній підтримці з боку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Пізніше Путін також прийняв запрошення Байдена виступити на кліматичному онлайн-саміті, який відбувся 22-23 квітня.