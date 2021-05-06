Кулеба бачить інтереси України у зустрічі Байдена з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що можлива зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна відбудеться в інтересах України. Про це Кулеба розповів у четвер, 6 травня, агентству новин "Інтерфакс-Україна" за підсумками двосторонньої зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

"Я абсолютно впевнений, що зустріч Байдена та Путіна, якщо відбудеться, то відбудеться в інтересах України. Більше того, ми вже отримали запевнення наших американських партнерів про те, що вони нічого не вирішуватимуть щодо України без урахування наших інтересів. Це те, що я сьогодні чітко почув від державного секретаря Ентоні Блінкена під час зустрічі з ним", - розповів Кулеба.

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Без страху і сумнівів

Керівник українського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що "у нього відсутні будь-які страхи та сумніви від підсумків можливої зустрічі президентів США та Росії, а ті, хто вважає інакше, - погано розуміють реальність політики". На тлі цього український міністр нагадав, що "США відіграли важливу роль у стримуванні російської ескалації біля українських кордонів шляхом ведення з нею попереджувального діалогу та застосування санкцій".

"Ми очікуємо, що ця лінія збережеться, і що Росія чітко почує від США про те, що будь-яка спроба подальшої агресії або небажання вирішувати питання щодо деокупації нею українських територій призводитиме до збільшення тиску на Росію", - заявив Кулеба, відповідаючи на запитання "що саме Україна може очікувати від зустрічі президентів США та Росії?".

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Водночас глава МЗС наголосив: "Якщо Росія поводитиметься конструктивно, тоді й колективний Захід, і Україна будуть готові робити конструктивні кроки". "Але лише, якщо Росія насправді займеться припиненням агресії проти України та деокупацією наших земель", - підсумував український урядовець.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив у інтерв'ю телеканалу CNN, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.