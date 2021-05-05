 Дмитро Кулеба: Росія може здійснити ″повзучу анексію″ Азовського моря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Дмитро Кулеба: Росія може здійснити "повзучу анексію" Азовського моря

Міністр закордонних справ України в інтерв'ю CNN зазначив також, що можлива зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Москва може здійснити "повзучу анексію" Азовського моря. "(...) Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює там свою військову присутність і порушує торговельні шляхи", - сказав Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому ввечері у середу, 5 травня.

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Глава українського МЗС також заявив, що військові навчання, які проводилися на півдні Росії біля кордону з Україною та у анексованому Криму, були відпрацюванням військових дій проти України. "Але навіть якщо це всього лиш навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України", - пояснив Кулеба.

Пропозиція Байдена Путіну - "прекрасний приклад дипдломатії"

Водночас Кулеба заявив, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.

"Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу саміту) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради, - зазначив Кулеба. - Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні зараз".

Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії". На його думку, саміт дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі, оскільки, вважає він, Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.

Візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, 6 травня Кулеба зустрінеться у Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув до столиці України. Блінкен також зустрічатиметься з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

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У поширеній напередодні візиту заяві Державного департаменту США, зокрема,  наголошується, що США уважно стежать за агресивними діями Росії, які тривають і спрямовані проти України. "Ми високо цінуємо стриманість, яку демонструє Україна, і в контактах з Москвою чітко заявили, що Росія повинна утриматися від дій з ескалації", - йдеться в заяві. Наголошується, що Москва повинна повернути Києву контроль над українськими територіями - Кримом і Донбасом.

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