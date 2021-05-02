Все залежить від поведінки РФ: США готові до налагодження відносин з Росією
Перед зустріччю глав МЗС країн Великої сімки у Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив у бажанні Вашингтона мати передбачувані відносини з Москвою. Утім, зазначив він, все залежатиме від повеінки останньої.
Ентоні Блінкен (ліворуч) та Домінік Рааб на спільному брифінгу 3 травня
Сполучені Штати хочуть налагодити більш стабільні відносини з Росією, але все залежатиме від того, наскільки агресивно діятиме Кремль. Про це у понеділок, 3 травня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Лондоні.
"Ми не прагнемо ескалації. Навпаки, ми воліємо мати більш стабільні та передбачувані відносини. І якщо Росія рухатиметься у цьому напрямку, ми діятимемо так само", - наводить слова Блінкена агенція Reuters.
При цьому держсекретар США нагадав: президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово застерігав , що у разі нерозсудливих та агресивних дій Москви Вашингтон готовий адекватно відповісти.
Лондон також підтвердив намір покращення відносин з Росією, якщо та змінить свою поведінку на світовій арені. "Двері для позитивних відносин та дипломатії завжди відчинені. Однак для цього потрібно, щоб поведінка Росії змінилася", - заявив глава британського МЗС Домінік Рааб після зустрічі з Блінкеном, на якій міністри, зокрема, обговорювали ескалацію напруженості між РФ та Україною через скупчення російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
Переговори глав зовнішньополітичних відомств США та Великобританії відбулися перед початком триденної зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7). У Лондоні міністри обговорять актуальні міжнародні кофлікти та порадяться щодо спільних викликів. Йтиметься, зокрема, про відносини з Росією та Китаєм, але також про конфлікти у Сирії, Україні, М'янмі та Афганістані.
Через пандемію COVID-19 нинішня особиста зустріч глав МЗС держав Великої сімки - Великобританії, Німеччини, США, Франції, Канади, Італії та Японії - перша за останніх два роки. На запрошення Лондона до консультацій залучені також глави МЗС Індії, Австралії та Південної Кореї. Усі присутні на зустрічі мають щодня робити тест на коронавірус.
Саміт G7 запланований на середину червня. Цьогоріч в об'єднанні головує Великобританія.
З 1998 до 2014 року участь у клубі брала також Росія. Вона була виключена з G8 після анексії українського Криму. У час свого президентства за повернення РФ до клубу виступав Дональд Трамп. Однак цю пропозицію інші члени G7 не підтримали.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.