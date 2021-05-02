Все залежить від поведінки РФ: США готові до налагодження відносин з Росією

Сполучені Штати хочуть налагодити більш стабільні відносини з Росією, але все залежатиме від того, наскільки агресивно діятиме Кремль. Про це у понеділок, 3 травня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Лондоні.

"Ми не прагнемо ескалації. Навпаки, ми воліємо мати більш стабільні та передбачувані відносини. І якщо Росія рухатиметься у цьому напрямку, ми діятимемо так само", - наводить слова Блінкена агенція Reuters.

При цьому держсекретар США нагадав: президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово застерігав , що у разі нерозсудливих та агресивних дій Москви Вашингтон готовий адекватно відповісти.

Лондон також підтвердив намір покращення відносин з Росією, якщо та змінить свою поведінку на світовій арені. "Двері для позитивних відносин та дипломатії завжди відчинені. Однак для цього потрібно, щоб поведінка Росії змінилася", - заявив глава британського МЗС Домінік Рааб після зустрічі з Блінкеном, на якій міністри, зокрема, обговорювали ескалацію напруженості між РФ та Україною через скупчення російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму.

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Зустріч глав МЗС країн G7

Переговори глав зовнішньополітичних відомств США та Великобританії відбулися перед початком триденної зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7). У Лондоні міністри обговорять актуальні міжнародні кофлікти та порадяться щодо спільних викликів. Йтиметься, зокрема, про відносини з Росією та Китаєм, але також про конфлікти у Сирії, Україні, М'янмі та Афганістані.

Через пандемію COVID-19 нинішня особиста зустріч глав МЗС держав Великої сімки - Великобританії, Німеччини, США, Франції, Канади, Італії та Японії - перша за останніх два роки. На запрошення Лондона до консультацій залучені також глави МЗС Індії, Австралії та Південної Кореї. Усі присутні на зустрічі мають щодня робити тест на коронавірус.

Саміт G7 запланований на середину червня. Цьогоріч в об'єднанні головує Великобританія.

З 1998 до 2014 року участь у клубі брала також Росія. Вона була виключена з G8 після анексії українського Криму. У час свого президентства за повернення РФ до клубу виступав Дональд Трамп. Однак цю пропозицію інші члени G7 не підтримали.