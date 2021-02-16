Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб

Країни Великої сімки (G7) розглянуть пропозицію розробити механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб в інтерв'ю агентству Reuters в неділю, 2 травня.

За його словами, Великобританія, яка цього року головує в організації семи найбільших індустріальних країн Заходу, закличе учасників G7 ефективніше боротися з пропагандою з РФ.

"Коли ми будемо бачити, що поширюють брехню, пропаганду або фейкові новини, ми повинні діяти не поодинці, а спільно, аби дати відсіч і відверто розповісти правду не тільки народу нашої країни, а й людям в Росії, Китаї або в усьому світі", - пояснив Домінік Рааб.

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Проєкт EUvsDisinfo в Європі

2015 року Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force) Європейської служби зовнішньополітичних справ (EEAS) створила проєкт EUvsDisinfo, мета якого - "більш ефективне реагування на поточні кампанії Російської Федерації з дезінформації, що стосуються Європейського Союзу, його держав-членів і сусідніх країн". За допомогою служб аналізу даних і моніторингу ЗМІ 15-ма мовами, EUvsDisinfo розкриває випадки поширення дезінформації прокремлівськими ЗМІ в країнах ЄС і Східного партнерства.

На початку цього року проєкт оприлюднив рейтинг з дев'яти фейковий повідомлень та інших "безглуздих помилок" прокремлівських ЗМІ і владних структур, складений за підсумками 2020 року. Перше місце в списку посіла реакція на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Інформаційний супровід цієї операції спостерігачі ЄС назвали "головною ганьбою" Росії.