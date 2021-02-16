 Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

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Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб

Велика сімка має розробити механізм швидкого реагування на пропаганду РФ, заявив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Країни Великої сімки (G7) розглянуть пропозицію розробити механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб в інтерв'ю агентству Reuters в неділю, 2 травня.

За його словами, Великобританія, яка цього року головує в організації семи найбільших індустріальних країн Заходу, закличе учасників G7 ефективніше боротися з пропагандою з РФ.

"Коли ми будемо бачити, що поширюють брехню, пропаганду або фейкові новини, ми повинні діяти не поодинці, а спільно, аби дати відсіч і відверто розповісти правду не тільки народу нашої країни, а й людям в Росії, Китаї або в усьому світі", - пояснив Домінік Рааб.

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Проєкт EUvsDisinfo в Європі

2015 року Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force) Європейської служби зовнішньополітичних справ (EEAS) створила проєкт EUvsDisinfo, мета якого - "більш ефективне реагування на поточні кампанії Російської Федерації з дезінформації, що стосуються Європейського Союзу, його держав-членів і сусідніх країн". За допомогою служб аналізу даних і моніторингу ЗМІ 15-ма мовами, EUvsDisinfo розкриває випадки поширення дезінформації прокремлівськими ЗМІ в країнах ЄС і Східного партнерства.

На початку цього року проєкт оприлюднив рейтинг з дев'яти фейковий повідомлень та інших "безглуздих помилок" прокремлівських ЗМІ і владних структур, складений за підсумками 2020 року. Перше місце в списку посіла реакція на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Інформаційний супровід цієї операції спостерігачі ЄС назвали "головною ганьбою" Росії.

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