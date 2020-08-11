 Лондон планує провести наступний саміт G7 в особистому форматі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

Лондон планує провести наступний саміт G7 в особистому форматі

Головною темою саміту G7 у Великобританії буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зустріч лідерів пройде вперше після 2019 року в особистому форматі.

Остання зустріч лідерів країн Великої сімки була у Франції у 2019 році

Остання зустріч лідерів країн "Великої сімки" була у Франції у 2019 році

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про намір провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт лідерів країн "Великої сімки" в особистому форматі.

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Про це в неділю, 17 червня, повідомляється у поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона. У 2021 році в Великій сімці головує Великобританія. Минулого року, під час головування США президент Дональд Трамп скасував зустріч G7 через пандемію коронавірусу.

Тема саміту - боротьба з наслідками пандемії

За словами прем'єра Великобританії, головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. "Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили протягом багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

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Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості". Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей в графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошені також Австралія, Індія і Південна Корея. Британська Sunday Telegraph повідомила, що уряд Великобританії сподівається, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу на новій посаді обраного президента США Джо Байдена. Він офіційно повинен обійняти пост глави держави 20 січня.

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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