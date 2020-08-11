Лондон планує провести наступний саміт G7 в особистому форматі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про намір провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт лідерів країн "Великої сімки" в особистому форматі.
Читайте також: Євросоюз виступив проти приєднання Росії до Великої сімки
Про це в неділю, 17 червня, повідомляється у поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона. У 2021 році в Великій сімці головує Великобританія. Минулого року, під час головування США президент Дональд Трамп скасував зустріч G7 через пандемію коронавірусу.
Тема саміту - боротьба з наслідками пандемії
За словами прем'єра Великобританії, головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. "Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили протягом багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.
Читайте також: Трамп скасував саміт Великої сімки через коронавірус
Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості". Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей в графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошені також Австралія, Індія і Південна Корея. Британська Sunday Telegraph повідомила, що уряд Великобританії сподівається, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу на новій посаді обраного президента США Джо Байдена. Він офіційно повинен обійняти пост глави держави 20 січня.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
-
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов