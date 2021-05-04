Країни G7 закликали РФ повністю відвести війська від кордону з Україною

Міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7) - США, Великобританії, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Канади - закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною. На цьому наголошується в заключній заяві, ухваленій у середу, 5 травня, за підсумками кількаденної зустрічі дипломатів, що проводилася в Лондоні. "Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили та вжила заходів задля зниження напруженості", - йдеться в комюніке.

Крім того, глави МЗС країн-членів Великої сімки закликали "Росію та воєнізовані формування, які вона підтримує, повернутися до дотримання припинення вогню" в зоні конфлікту на Донбасі.

Росії вказали на її зловмисні дії

Водночас керівники зовнішньополітичних відомств країн G7 вказали Росії на "збереження негативної моделі безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки". Крім нарощування військ на кордоні України та в анексованому Росією Криму, до такої поведінки Росії посли найрозвинутіших демократій світу віднесли також "зловмисні дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн, зловмисну кіберактивність та використання дезінформації".

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Країни G7 також висловлюють стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в Росії та "систематичним придушенням голосів опозиції, правозахисників, незалежного громадянського суспільства і ЗМІ". Вони знову розкритикували затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Критика в бік Китаю

В іншій частині заключної заяви містилася критика дій керівництва Китаю. Глави МЗС найпотужніших демократій розкритикували Пекін, зокрема, за репресії проти мусульманської меншини уйгурів в регіоні Сіньцзяні та знову закликали надати ООН доступ у цей регіон. У заяві також розглядається ситуація в Гонконзі. "Ми закликаємо Китай і уряд Гонконгу покласти край переслідуванню прав і свобод і демократичних цінностей", - йдеться в документі.

Нагадаємо, напередодні учасники зустрічі домовилися активніше протидіяти зростанню глобального впливу Китаю.