Країни G7 закликали РФ повністю відвести війська від кордону з Україною
Росія проводить "зловмисні дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн", ідеться в заключній заяві глав МЗС країн Великої сімки.
Глави МЗС Великої сімки на зустрічі в Лондоні
Міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7) - США, Великобританії, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Канади - закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною. На цьому наголошується в заключній заяві, ухваленій у середу, 5 травня, за підсумками кількаденної зустрічі дипломатів, що проводилася в Лондоні. "Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили та вжила заходів задля зниження напруженості", - йдеться в комюніке.
Крім того, глави МЗС країн-членів Великої сімки закликали "Росію та воєнізовані формування, які вона підтримує, повернутися до дотримання припинення вогню" в зоні конфлікту на Донбасі.
Росії вказали на її зловмисні дії
Водночас керівники зовнішньополітичних відомств країн G7 вказали Росії на "збереження негативної моделі безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки". Крім нарощування військ на кордоні України та в анексованому Росією Криму, до такої поведінки Росії посли найрозвинутіших демократій світу віднесли також "зловмисні дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн, зловмисну кіберактивність та використання дезінформації".
Країни G7 також висловлюють стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в Росії та "систематичним придушенням голосів опозиції, правозахисників, незалежного громадянського суспільства і ЗМІ". Вони знову розкритикували затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
Критика в бік Китаю
В іншій частині заключної заяви містилася критика дій керівництва Китаю. Глави МЗС найпотужніших демократій розкритикували Пекін, зокрема, за репресії проти мусульманської меншини уйгурів в регіоні Сіньцзяні та знову закликали надати ООН доступ у цей регіон. У заяві також розглядається ситуація в Гонконзі. "Ми закликаємо Китай і уряд Гонконгу покласти край переслідуванню прав і свобод і демократичних цінностей", - йдеться в документі.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.