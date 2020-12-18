 Держсекретар Помпео вважає росіян причетними до кібератаки на відомства США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Держсекретар Помпео вважає росіян причетними до кібератаки на відомства США

Очільник Держдепартаменту Майк Помпео заявив про причетність росіян до масштабної кібератаки у США, від якої постраждали десятки урядових установ, аналітичних центрів та IT-компаній.

Майк Помпео вважає Росію причетною до кібератаки на американські відомства

Державний секретар США Майк Помпео вважає Росію причетною до масштабної хакерської атаки на американські відомства. За його словами, про це свідчить те, яких зусиль хакери доклали, аби здійснити атаку за допомогою зовнішнього програмного забезпечення "Це були вагомі зусилля, і я вважаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цих діях", - заявив Помпео в ефірі радіошоу американського журналіста Марка Левіна. Текст інтерв'ю у п'ятницю, 18 грудня, опублікований на сайті Держдепартаменту США.

Напередодні Управління США з кібербезпеки назвало "серйозною небезпекою" для уряду США, влади штатів і громад, ключової інфраструктури та бізнесу хакерську атаку на американські урядові установи, що розпочалась не пізніше березня цього року.

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Також 17 грудня компанія Microsoft повідомила, що виявила понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній, до систем яких проникли хакери. Переважно це сталось у США, але також в Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великобританії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Microsoft виявила у своїй системі шкідливу версію програмного забезпечення SolarWind, але внутрішнє розслідування компанії наразі не виявило доказів того, що хакери могли використовувати системи Microsoft для атак на клієнтів.

Тим часом видання The Washington Post та The New York Times повідомляли про зв'язки хакерів з російськими спецслужбами. Москва спростувала цю інформацію.  

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