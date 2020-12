Від кібератаки постраждала компанія Microsoft

Управління США з кібербезпеки назвала хакерську атаку на американські урядові установи "серйозною небезпекою" для уряду США, влади штатів і громад, ключової інфраструктури та бізнесу. У четвер, 17 грудня, відомство повідомило, що видалення кіберзлочинців з уражених систем - вкрай складне завдання.

За наявними даними, напад розпочався не пізніше березня. Видання The Washington Post та The New York Times повідомляли про зв'язки хакерів з російськими спецслужбами. Москва спростувала цю інформацію. Міністерство енергетики США вже підтвердило, що постраждало від зламування систем.

Тим часом компанія Microsoft, яка допомогла відреагувати на кібератаку, увечері 17 грудня повідомила, що виявила понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній, до систем яких проникли хакери. Переважно це сталось у США, але також в Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великобританії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах. "Це не пересічне шпигунство, навіть в епоху цифрових технологій. Це акт, який спровокував серйозну технічну вразливість США і всього світу", - заявили представники Microsoft.

Водночас компанія повідомила, що виявила у своїй системі шкідливу версію програмного забезпечення SolarWind. Внутрішнє розслідування Microsoft поки не виявило доказів того, що хакери могли використовувати системи Microsoft для атак на клієнтів.

Нагадаємо, 14 грудня влада США підтвердила, що щонайменше два держвідомства - міністерство фінансів та Національне управління з телекомунікацій та інформації - стали об'єктами масштабної, добре підготовленої кібератаки з-за кордону. При цьому було зламане програмне забезпечення SolarWinds, що використовується низкою держорганів США. У SolarWinds вже повідомили, що скачати заражене програмне забезпечення встигли 18 тисяч її клієнтів. Ймовірні хакери могли за допомогою цієї програми протягом майже 9 місяців стежити за тим, що відбувається на заражених комп'ютерах.