 Від кібератаки постраждала компанія Microsoft | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

Від кібератаки постраждала компанія Microsoft

Американська ІТ-компанія Microsoft заявила, що десятки урядових агентств, аналітичних центрів, IT-компаній зазнали хакерської атаки.

ІТ-гігант Microsoft став жертвою хакерської атаки

Управління США з кібербезпеки назвала хакерську атаку на американські урядові установи "серйозною небезпекою" для уряду США, влади штатів і громад, ключової інфраструктури та бізнесу. У четвер, 17 грудня, відомство повідомило, що видалення кіберзлочинців з уражених систем - вкрай складне завдання.

За наявними даними, напад розпочався не пізніше березня. Видання The Washington Post та The New York Times повідомляли про зв'язки хакерів з російськими спецслужбами. Москва спростувала цю інформацію. Міністерство енергетики США вже підтвердило, що постраждало від зламування систем.

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Тим часом компанія Microsoft, яка допомогла відреагувати на кібератаку, увечері 17 грудня повідомила, що виявила понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній, до систем яких проникли хакери. Переважно це сталось у США, але також в Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великобританії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах. "Це не пересічне шпигунство, навіть в епоху цифрових технологій. Це акт, який спровокував серйозну технічну вразливість США і всього світу", - заявили представники Microsoft.

Водночас компанія повідомила, що виявила у своїй системі шкідливу версію програмного забезпечення SolarWind. Внутрішнє розслідування Microsoft поки не виявило доказів того, що хакери могли використовувати системи Microsoft для атак на клієнтів.

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Нагадаємо, 14 грудня влада США підтвердила, що щонайменше два держвідомства - міністерство фінансів та Національне управління з телекомунікацій та інформації - стали об'єктами масштабної, добре підготовленої кібератаки з-за кордону. При цьому було зламане програмне забезпечення SolarWinds, що використовується низкою держорганів США. У SolarWinds вже повідомили, що скачати заражене програмне забезпечення встигли 18 тисяч її клієнтів. Ймовірні хакери могли за допомогою цієї програми протягом майже 9 місяців стежити за тим, що відбувається на заражених комп'ютерах.

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