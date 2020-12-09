Викрадення документів щодо COVID-вакцини: що відомо про хакерську атаку

Унаслідок хакерської атаки на Європейську агенцію лікарських засобів (EMA), розташованої в Амстердамі, були викрадені документи, пов'язані з допуском на ринок вакцини від коронавірусу німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. У BioNTech повідомили, що нічого не вказує на те, що під час атаки хакери могли отримати доступ до персональних даних пацієнтів. За даними Європейської агенції лікарських засобів, інцидент не вплине на заплановані строки перевірки і допуску вакцини. Натомість у Pfizer повідомили, що "системи BioNTech чи Pfizer пошкоджені не були". Там також повідомили, що поки що нічого не вказує на викрадення персональних даних унаслідок хакерської атаки.

У центрі уваги

Європейська агенція лікарських засобів повідомила про хакерську атаку в середу, 9 грудня. За даними агенції, у зв'язку з інцидентом одразу ж було розпочато масштабну перевірку. Деталей, зокрема й щодо того, коли саме сталася атака, у агенції не повідомляють.

Хакери викрали документи, пов'язані з допуском на ринок вакцини компаній BioNTech/Pfizer

Європейська агенція лікарських засобів останнім часом перебуває під особливою увагою громадськості через процедуру допуску першої вакцини проти коронавірусу в ЄС, яка триває цими днями. Агенція намітила кінець грудня 2020 року як запланований термін допуску вакцини BioNTech/Pfizer на ринок ЄС. Водночас там проводять перевірку щодо допуску на ринок вакцини американської компанії Moderna. Її планують завершити в середині січня 2021 року. На початку грудня очільниця агенції Емер Кук повідомила, що за минули місяці експерти вже проаналізували великі обсяги даних попередніх досліджень обох вакцин.

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Атака спецслужб?

Мікко Хіппьонен, один із провідних експертів світу в галузі ІТ-безпеки з компанії F-Secure переконаний, що за хакерською атакою на Європейську агенцію лікарських засобів стоять не звичайні злочинці, а спецслужби тієї чи іншої держави. "Спецслужби мають завдання захищати свої держави від загроз ззовні. Якщо розглядати COVID-19 як загрозу ззовні, то вони вважають, що крадіжка даних досліджень полегшить захист їхніх держав", - цитує його слова інформагенція dpa.

Дієва вакцина проти коронавірусу може мати надзвичайну користь для національних економік, адже чим раніше стане доступною вакцина, тим швидше уряди зможуть відмовитися від обмежень громадського життя. Тож на даний момент у гонитві за вакциною бере участь низка держав.

Великобританія вже почала робити населенню щеплення американсько-німецькою вакциною

Росія ще в середині серпня, не чекаючи на завершення третьої стадії клінічних випробувань, дала дозвіл на використання власного препарату - вакцини "Спутник V". Незалежні експерти називають такий крок ризикованим. Тим не менш, у країні вже відбуваються перші масові вакцинації.

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У Китаї в рамках екстреної процедури було дозволено використання вакцини компанії Sinovac. Щеплення уже зробили сотням тисяч людей.

Поки нічого не вказує на причетність РФ чи Китаю

І Росія, і Китай відомі крадіжками інтелектуальної власності на Заході за допомогою хакерських атак, нагадує інформагенція dpa. Іще влітку британські державні органи закидали хакерам кібершпіонаж за дорученням Москви, жертвами якого начебто були дослідники вакцини проти коронавірусу. Утім, станом на четвер, 10 грудня, жодних вказівок на те, що до атаки на Європейську агенцію лікарських засобів були залучені хакери з Росії чи Китаю, немає.

Поки що вказівок на причетність Росії до хакерської атаки на EMA немає

Після атаки Європейська агенція, а також компанії BioNTech та Pfizer намагаються мінімізувати потенційну шкоду від кібератаки. В агенції повідомили, що "жодного впливу" на процедуру допуску вакцини інцидент не матиме. Крім того, там сказали, що поки триває розслідування, жодних деталей щодо атаки повідомляти не будуть.

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Тим часом очільниця агенції Емер Кук ввечері середи, 9 січня, позитивно оцінила перспективу допуску вакцини німецької та американської фармкомпаній. "Результати досліджень, які ми маємо, переконують нас дедалі більше", - цитує її інформагенція dpa.