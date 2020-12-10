 Хакери атакували держустанови США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Новини

Хакери атакували держустанови США

За даними ЗМІ, хакери можуть бути пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Наразі невідомо, яку саме інформацію було викрадено.

Хакери, які атакували відомства США, можуть бути пов'язаними з Росією

Хакери, які атакували відомства США, можуть бути пов'язаними з Росією

Низка американських видань повідомила, що хакери атакували міністерство торгівлі і міністерство фінансів США, а також інші держустанови країни. "Уряд США знає про ці повідомлення, ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб ідентифікувати та усунути пов'язані з цією ситуацією можливі проблеми", - заявив речник Ради національної безпеки Джон Еліот ввечері у неділю, 13 грудня, у коментарі інформагенції dpa.

Міністерство торгівлі США підтвердило телеканалу CNN, що хакери подолали захист мережі в одному з його офісів.

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Тим часом видання Washington Post повідомило, що атаки на обидва міністерства та інші держоргани США здійснили хакери, які мають зв'язки з російською Службою зовнішньої розвідки (СВР). Наразі незрозуміло, до якої саме інформації хакери отримали доступ. Їхні атаки тривали місяцями.

Як зазначає агентство новин dpa, йдеться про тих самих хакерів, що атакували ІТ-компанію FireEye, яку американська влада часто залучає до роботи у разі кіберак на держоргани США. 8 грудня у FireEye повідомили, що через кібератаку було викрадено програмне забезпечення, яке імітує хакерські атаки. Компанія уточнила, що використовує його для перевірки системи захисту своїх клієнтів.

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За даними компанії, зловмисників особливо цікавила інформація про її клієнтів серед держорганів. У FireEye припускають, що за цією атакою стоять хакери, які отримали замовлення від певної держави. На це вказували технічні навички та дисципліна зловмисників, зазначили у компанії.

До розслідування цих хакерських атак підключили ФБР.

Першою про хакерську атаку повідомила інформагенція Reuters. За її даними, зловмисники викрали дані з комп'ютерів мінфіну США та одного з агентств міністерства торгівлі країни щодо урядових стратегій стосовно інтернету і телекомунікаційної політики. Крім того, хакери отримали доступ до даних підпорядкованого мінторгівлі Національного управління телекомунікацій та інформації США (NTIA). Як зазначає агентство AFP, у деяких випадках хакери мали доступ до електронної переписки NTIA та міністерств упродовж місяців.

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