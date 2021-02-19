Велика сімка активніше протидіятиме зростанню глобального впливу Китаю

Міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7) домовилися активніше протидіяти зростанню глобального впливу Китаю. На проведеній у вівторок, 4 травня, в Лондоні зустрічі глав МЗС найрозвинутіших країн світу було домовлено зокрема активніше співпрацювати в структурно слабких регіонах Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Європи.

"Ми воліли б набагато глибше вивчити, наскільки Китай використовує свою економічну міць для розширення геостратегічного впливу по всьому світу", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) на полях зустрічі. "Ми прагнемо протистояти цьому", - додав німецький урядовець, якого цитує інформагентство dpa. Маас також закликав приділяти більше уваги питанням прав людини в політиці Китаю. "Економічні інтереси існують скрізь, але коли йдеться про Китай, питанням прав і свобод людини має приділятися більше уваги", - сказав глава МЗС ФРН.

Під час кількаденної зустрічі глави МЗС провідних демократій світу обговорюватимуть цілу низку питань, в тому числі й підготовку до наступного саміту G7, однак головна увага приділятиметься тому, як західні демократії позиціонують себе щодо держав з авторитарним управлінням, насамперед Китаю і Росії. "Ми намагаємося вберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, в який наші країни так багато вклали за багато десятиліть", - заявив щодо цього держсекретар США Ентоні Блінкен одразу після прибуття в Лондон.

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Нинішня зустріч - перша особиста зустріч міністрів закордонних справ країн G7 за останні два роки. На переговори в Лондон також були запрошені Південна Корея, Австралія, Індія і ПАР. Великобританія, котра нині головує у G7, планує перетворити цей майданчик на центральний форум для найбільших демократій.

Протистояння між КНР і США триває і після Трампа

Нагадаємо, перше серйозне загострення в стосунках між Вашингтоном і Пекіном за останні десятиліття спостерігалося за президентства Дональда Трампа. Його адміністрація звинуватила КНР зокрема в нечесних торговельних практиках, а також у використанні продукції й сервісів високотехнологічних китайських компаній у шпигунських цілях. Під час президентства Трампа США вдалися до підвищення ввізних торговельних мит на китайські товари, а також запровадили низку санкцій проти окремих китайських технологічних гігантів і компаній, зокрема проти компанії Huawei.

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Крім того, Вашингтон звинуватив Пекін у масовому порушенні прав мусульман-уйгурів, котрі проживають на північному заході Китаю.

Попри перемогу на виборах демократа Джо Байдена, його адміністрація дала недвозначно зрозуміти, що жорсткий курс проти Китаю триватиме.