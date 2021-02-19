 Велика сімка активніше протидіятиме зростанню глобального впливу Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Велика сімка активніше протидіятиме зростанню глобального впливу Китаю

Для успішного протистояння впливу Пекіна країни-члени G7 домовилися активніше співпрацювати в структурно слабких регіонах світу.

Глави МЗС країн-членів Великої сімки на зустрічі в Лондоні

Глави МЗС країн-членів Великої сімки на зустрічі в Лондоні

Міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7) домовилися активніше протидіяти зростанню глобального впливу Китаю. На проведеній у вівторок, 4 травня, в Лондоні зустрічі глав МЗС найрозвинутіших країн світу було домовлено зокрема активніше співпрацювати в структурно слабких регіонах Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Європи.

"Ми воліли б набагато глибше вивчити, наскільки Китай використовує свою економічну міць для розширення геостратегічного впливу по всьому світу", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) на полях зустрічі. "Ми прагнемо протистояти цьому", - додав німецький урядовець, якого цитує інформагентство dpa. Маас також закликав приділяти більше уваги питанням прав людини в політиці Китаю. "Економічні інтереси існують скрізь, але коли йдеться про Китай, питанням прав і свобод людини має приділятися більше уваги", - сказав глава МЗС ФРН.

Під час кількаденної зустрічі глави МЗС провідних демократій світу обговорюватимуть цілу низку питань, в тому числі й підготовку до наступного саміту G7, однак головна увага приділятиметься тому, як західні демократії позиціонують себе щодо держав з авторитарним управлінням, насамперед Китаю і Росії. "Ми намагаємося вберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, в який наші країни так багато вклали за багато десятиліть", - заявив щодо цього держсекретар США Ентоні Блінкен одразу після прибуття в Лондон.

Читайте також: Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб

Нинішня зустріч - перша особиста зустріч міністрів закордонних справ країн G7 за останні два роки. На переговори в Лондон також були запрошені Південна Корея, Австралія, Індія і ПАР. Великобританія, котра нині головує у G7, планує перетворити цей майданчик на центральний форум для найбільших демократій.

Протистояння між КНР і США триває і після Трампа

Нагадаємо, перше серйозне загострення в стосунках між Вашингтоном і Пекіном за останні десятиліття спостерігалося за президентства Дональда Трампа. Його адміністрація звинуватила КНР зокрема в нечесних торговельних практиках, а також у використанні продукції й сервісів високотехнологічних китайських компаній у шпигунських цілях. Під час президентства Трампа США вдалися до підвищення ввізних торговельних мит на китайські товари, а також запровадили низку санкцій проти окремих китайських технологічних гігантів і компаній, зокрема проти компанії Huawei.

Читайте також: Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Крім того, Вашингтон звинуватив Пекін у масовому порушенні прав мусульман-уйгурів, котрі проживають на північному заході Китаю.

Попри перемогу на виборах демократа Джо Байдена, його адміністрація дала недвозначно зрозуміти, що жорсткий курс проти Китаю триватиме.

Також за темою

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

Меркель закликала США до співпраці у протистоянні викликам з Росії та Китаю 19.02.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила про готовність Берліна до відновлення тісного трансатлантичного партнерства. Вона також констатувала відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей.

Joe Biden | damaliger Vizepräsident | Münchener Sicherheitskonferenz 2013

Мюнхенська конференція з безпеки: вперше за участі чинного президента США 19.02.2021

Президентство Трампа у США завдало удару трансатлантичним відносинам. На Мюнхенській конференції з безпеки, що починається 19 лютого, новий президент Байден, а також Меркель і Макрон хочуть їх реанімувати.

Deutschland Berlin PK Außenminister Maas

Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном 01.06.2020

ЄС не зацікавлений у тому, щоб розбіжності між КНР та США стали неподоланними, тож ФРН скористається своїм головуванням у ЄС для посередництва між Пекіном і Вашингтоном, наголосив Гайко Маас.

Реклама

Докладно

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін

Як США можуть покласти край війні на Донбасі

До вирішення конфлікту У конфлікті між Росією та Україною на Донбасі з'явиможе підключитися президент США Джо Байден.  

Андрій Коболєв

Коболєв пов'язує своє звільнення з грошима на рахунках НАК

Твердження про створення "Нафтогазом" діри в держбюджеті безпідставні, запевнив Андрій Коболєв.  