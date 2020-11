Трамп заборонив інвестиції в китайські компанії, пов'язані з військовими

Президент США Дональд Трамп у четвер, 12 листопада, підписав розпорядження про заборону американцям інвестувати в китайські фірми, які, на думку американських чиновників, належать або контролюються китайськими військовими.

Наказ забороняє американським інвесторам проводити на публічних торгах будь-які операції з цінними паперами, випущеними будь-якими китайськими компаніями, які, як вважає міністр оборони США, пов'язані зі збройними силами КНР.

У документі міститься 31 компанія, які, як визначив Пентагон, керуються або належать китайським військовим. Багато з них є військовими підрядниками або державними компаніями, такими як оператор мобільного зв'язку China Telecom Ltd. Однак у списку є Huawei Technologies Ltd. та Hikvision Digital Technology Co., які заявляють, що є приватними та заперечують, що контролюються військовими.

Більшість з цих компаній не мають акцій, які би продавалися в США, але багато хто продає акції, облігації та інші цінні папери на ринках за межами материкового Китаю і вони є доступними для американських інвесторів.

Як зазначає інформагенція AP, наразі невідомо який буде вплив цього розпорядження на китайські компанії, які вже стикаються із заборонами на експорт та іншими санкціями США.

Міністерство закордонних справ Китаю вже відреагувало на це розпорядження Трампа. МЗС Китаю закликало США "припинити поведінку вибіркового придушення".

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance (володіє TikTok) і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. Він пояснив свої укази проти TikTok міркуваннями національної безпеки.