У США заборонять завантажувати TikTok

Китайський додаток для обміну відео TikTok і месенджер WeChat з 20 вересня заборонять завантажувати користувачам, які перебувають на території США. Про це представники міністерства торгівлі США оголосили в п'ятницю, 18 вересня.

Як уточнили в міністерстві, у користувачів, які вже завантажили ці додатки, вони функціонуватимуть до 12 листопада. Таким чином Вашингтон хоче дати ще кілька тижнів китайській компанії ByteDance, яка володіє TikTok, щоб продати відеосервіс у Сполучених Штатах.

Раніше американська компанія Microsoft вважалася ймовірним покупцем TikTok. Однак проти цієї угоди виступив уряд Китаю. Новим імовірним партнером китайців називають американську компанію Oracle.

Видання Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що ByteDance хоче зберегти за собою контроль над бізнесом американської філії TikTok в рамках угоди з Oracle. За даними видання, це викликало невдоволення президента США Дональда Трампа. Так, 17 вересня глава апарату Білого дому Майк Медоуз заявив, що "дуже сумнівається", що така угода "відповідає цілям, визначеним президентом".

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Міркування нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. Він пояснив свої укази проти TikTok міркуваннями національної безпеки. Трамп заявляє, що за допомогою TikTok можна складати профілі пересувань американських чиновників і шпигувати за американськими фірмами. ByteDance заперечує звинувачення США в передачі даних уряду Китаю.

У США додаток TikTok було завантажено 175 мільйонів разів, а в усьому світі - понад один мільярд разів. Цей сервіс особливо популярний серед молоді.

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