Дональд Трамп посилює тиск на TikTok

Президент США Дональд Трамп видав указ, який визнає недійсним придбання ByteDance соцмережі Musical.ly. Документ, оприлюднений в п'ятницю, 14 серпня, наказує китайській фірмі протягом 90 днів відмовитися від усіх активів, що підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися будь-яких даних користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), що вивчає TikTok на предмет загрози національній безпеці, детально розглянув ситуацію і одноголосно рекомендував президенту цей крок, щоб захистити американських користувачів від експлуатації їх особистих даних, заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Як відомо, Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які угоди з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) у США. Акти набудуть чинності через 45 днів після підписання. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, міноборони, а також адміністрація транспортної безпеки США вже заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на службових телефонах. Офіційний Вашингтон хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

Трамп погрожував заборонити TikTok в США

Раніше президент США погрожував заборонити використання TikTok в країні, якщо сервіс не буде проданий американській компанії до 15 вересня. Концерн Microsoft на даний час веде переговори з компанією ByteDance про його придбання.

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