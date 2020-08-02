Трамп висунув власникам TikTok ультиматум

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 серпня, заявив, що популярна відеоплатформа для коротких відеороликів TikTok повинна продати свій американський підрозділ до 15 вересня, в іншому випадку вона позбудеться права вести бізнес в країні. "Я встановив дату близько 15 вересня - той момент, коли вони позбудуться бізнесу в США", - заявив Трамп.

Коментуючи переговори про поглинання американського бізнесу TikTok корпорацією Microsoft, Трамп наголосив, що американська влада повинна отримати "великий відсоток" від цієї угоди. За його словами, відсотки повинні заплатити або TikTok, або Microsoft як подяку за дозвіл провести цю угоду.

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Інформація про те, що Трамп має намір заборонити у країні TikTok, з'явилася наприкінці липня. Тоді ж ділові ЗМІ Bloomberg і The Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників повідомили, що адміністрація президента вимагатиме від власника TikTok - китайської компанії Bytedance - продати свій американський підрозділ.

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Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) вивчає онлайн-сервіс на предмет загрози національній безпеці. Влада Сполучених Штатів хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok відкидають такі припущенняі і заявляють, що сервіс "не знаходиться під впливом будь-яких іноземних урядів", а пріоритетом для розробників є довіра користувачів і регуляторів в США.

Компанія Bytedance в листопаді 2017 року придбала за 1 мільярд доларів соцмережу Musical.ly і об'єднала її зі своїм сервісом TikTok. Додаток популярний, насамперед, серед молоді і налічує майже мільярд користувачів.