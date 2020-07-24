Китай повідомив про закриття генконсульства США в Ченду

Генеральне консульство США у місті Ченду, адміністративному центрі китайської провінції Сичуань, офіційно припинило роботу, повідомляє міністерство закордонних справ КНР у понеділок, 27 липня.

"На вимогу китайської сторони 27 липня 2020 року о 10:00 (5:00 за Києвом. - Ред.) генеральне консульство США в Ченду закрито", - йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства. У ньому наголошується, що китайська влада увійшла в будівлю диппредставництва.

Між тим китайські ЗМІ публікують відеоролики, на яких видно, як спускається американський прапор перед будівлею генконсульства. МЗС КНР оголосило про закриття генерального консульства США у Ченду 24 липня.

Читайте також: Китай наказав закрити консульство США у Ченду у відповідь на закриття свого консульства

Незадовго до оголошення про закриття американського консульства держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у несправедливих торговельних практиках та порушеннях прав людини. "Вільний світ повинен перемогти нову тиранію", - заявив Помпео напередодні і додав, що "Компартія Китаю повторює помилки Радянського Союзу". Помпео закликав створити новий альянс демократичних держав для протидії Китаю, але не уточнив, які саме країни можуть увійти в це об'єднання.

Читайте також: Китай погрожує США відповісти на санкції за Гонконг

Як відомо, 22 липня США наказали Пекіну закрити китайське консульство у місті Х'юстон у штаті Техас. У Сполучених Штатах пояснили свої дії бажанням "захистити американську інтелектуальну власність".

Своєю чергою, у МЗС Китаю назвали дії США односторонньою "політичною провокацією" і попередили, що КНР дасть "розумну та необхідну" відповідь.

Консульство США у Ченду було відкрито у 1985 році, у ньому працювали близько 200 осіб, з яких 150 - місцеві співробітники. Скільки дипломатів перебували у консульстві останнім часом, невідомо, оскільки частина з них залишила Китай через пандемію COVID-19. Після закриття консульства в Ченду у Китаї залишаються чотири генеральних консульства США, ще одне працює на території Гонконгу.