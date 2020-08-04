 TikTok планує відкрити свій третій дата-центр в Ірландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Новини

TikTok планує відкрити свій третій дата-центр в Ірландії

Проєкт коштуватиме компанії 420 мільйонів доларів. Роботи планується завершити до початку 2020 року.

TikTok (picture-alliance/dpa/Jiji Press/Y. Kurose)

Компанія TikTok, діяльність якої опинилась під загрозою у США, визначилася, що свій перший дата-центр в Європі вона побудує в Ірландії. Це означає, що інформація про європейських користувачів TIkTok розміщуватиметься на ірландських серверах. Крім того, географічна близькість до споживачів покращить роботу сервісу.

За даними концерна-власника Bytedance, оприлюдненими у четвер, 6 серпня, у цей проєкт він готовий інвестувати 420 мільйонів доларів. Свою роботу дата-центр має розпочати до початку 2022 року, передає інформагенція АFP.

Як повідомив глава департаменту TikTok із захисту даних Роланд Клотьє, центр має відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки даних користувачів платформи. Крім того, йдеться про створення робочих місць в Ірландії.

На даний час популярний сервіс зі створення та обміну коротких відео зберігає всі призначені для користувача дані в США з резервною копією в Сінгапурі.

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Як повідомлялося, критики закидають платформі, що вона передає дані китайському уряду. Президент США Дональд Трамп погрожує забороною соцмережі TikTok на території США. 3 серпня він заявив, що китайська компанія Bytedance повинна продати свій американський підрозділ до 15 вересня, в іншому випадку вона позбудеться права вести бізнес в країні.

Представники TikTok відкидають звинувачення у передачі даних користувачів владі КНР і заявляють, що сервіс "не знаходиться під впливом будь-яких іноземних урядів", а пріоритетом для розробників є довіра користувачів і регуляторів в США.

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У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу TikTok, назвавши цю ситуацію відкритим залякуванням. "Це суперечить принципам ринкової економіки і принципам відкритості, прозорості та відсутності дискримінації СОТ. Це відкрите залякування", - прокоментував ситуацію представник МЗС КНР Ван Веньбінь. У МЗС КНР додали, що подібні дії Вашингтона Пекін вважає "політичною маніпуляцією".

Угода на 30 мільярдів доларів

Між тим американський телеканал CNBC 6 серпня з посиланням на джерела повідомив про те, що корпорація Microsoft веде переговори з китайською Bytedance про купівлю TikTok та обговорює суму угоди в діапазоні від 10 до 30 мільярдів доларів.

Якщо угода відбудеться, то Bytedance повинна буде передати Microsoft коди програмування протягом року. За оцінками експертів, переговори між компаніями можуть завершитися протягом трьох тижнів.

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