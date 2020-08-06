Трамп заборонив угоди з китайськими власниками TikTok і WeChat

Президент США Дональд Трамп підписав укази, спрямовані на усунення загрози, що виходить від застосунку для соціальних мереж TikTok і мессенджера WeChat, повідомляє у п'ятницю, 7 серпня, пресслужба Білого дому.

Згідно з указом президента США щодо TikTok, від дати через 45 днів після дати опублікування документа, заборонені будь-які угоди будь-якої особи або щодо будь-якого майна, що перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів, з компанією ByteDance Ltd, яка є власником TikTok.

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"Поширення в Сполучених Штатах мобільних застосунків, розроблених і належних компаніям Китайської Народної Республіки (КНР), продовжує загрожувати національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. Нині необхідно вжити заходів для усунення загрози, яка походить, зокрема, від одного мобільного застосунку TikTok", - йдеться в указі президента. Зазначається, що ризики, які виходять від TikTok, реальні.

У той же день Трамп підписав ще один указ - про усунення загрози, що випливає від мобільного застосунку з КНР - WeChat.

"Щоб захистити нашу націю, я вжив заходів щодо усунення загрози, яка випливає від одного мобільного застосунку - TikTok. Потрібні подальші дії для усунення аналогічної загрози, що створюється ще одним мобільним застосунком - WeChat", - йдеться в оприлюдненому Білим домом указі. Так само, як і з TikTok, президент США забороняє, починаючи із 45 днів після дати публікації цього документа, будь-які угоди будь-якої особи або щодо будь-якого майна, що перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів, з компанією Tencent Holdings, пов'язаною з WeChat.

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Як йдеться в одному з указів, відносно власників TikTok для захисту національної безпеки необхідні "рішучі дії". Стверджується, що сервіс збирає великий обсяг даних про користувачів, в першу чергу, про їх дії в інтернеті і про геолокацію. Це дає можливість китайській владі визначати місця, які відвідують співробітники федеральних органів влади США, складати досьє для їх шантажу, а також займатися промисловим шпигунством, стверджується в документі. Схожі звинувачення висуваються також щодо месенджера WeChat.

Як повідомлялось, американська компанія Microsoft веде перемовини з пекінською компанією ByteDance щодо продажу належного їй застосунку TikTok. За даними ЗМІ, ціна можливої угоди коливається від 10 мільярдів до 30 мільярдів доларів. Якщо угода відбудеться, то ByteDance повинна буде передати Microsoft коди програмування протягом року. За оцінками експертів, переговори між компаніями можуть завершитися протягом трьох тижнів.