 TikTok оскаржує укази президента США Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2020

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Новини

TikTok оскаржує укази президента США Трампа

В середині серпня Дональд Трамп підписав указ про заборону онлайн-сервісу TikTok в США. Компанія обіцяє подати скаргу в суд вже 24 серпня.

TikTok хоче судитися з Дональдом Трампом

TikTok хоче судитися з Дональдом Трампом

Соцмережа TikTok оскаржить в суді указ президента США Дональда Трампа про її фактичну заборону в Сполучених Штатах. "Щоб забезпечити дотримання закону і справедливе ставлення до нашої компанії і користувачів, у компанії не залишається іншого вибору, окрім як зробити юридичні кроки проти указу президента Дональда Трампа", - заявили у TikTok у суботу, 22 серпня. Судовий позов буде поданий 24 серпня.

Трамп в середині серпня підписав указ, згідно з яким китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok і соцмережею Musical.ly, повинна протягом 90 днів відмовитися від усіх активів, що підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися будь-яких даних користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

Іншим указом Трамп наказав американцям протягом 45 днів припинити будь-які ділові відносини з ByteDance. Він обґрунтував свої укази міркуваннями нацбезпеки. Американський президент вважає, що за допомогою TikTok можна складати профілі пересувань американських чиновників і шпигувати за американськими фірмами.

ByteDance заперечує звинувачення США в передачі даних уряду Китаю. Нині компанія веде переговори з Microsoft про продаж свого бізнесу в Сполучених Штатах.

Додаток TikTok в США було завантажено 175 мільйонів разів, а в усьому світі - понад один мільярд разів. Цей сервіс особливо популярний серед молоді.

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