 Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.

Китай відповів на санкції Заходу, запроваджені, зокрема, через переслідування уйгурів

Китай відповів на санкції Заходу, запроваджені, зокрема, через переслідування уйгурів

Китай в суботу, 27 березня, оголосив про запровадження нових санкцій проти американських і канадських чиновників, передає агентство AP. Санкції є подальшою реакцією китайського уряду на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади, які раніше схвалили обмежувальні заходи відносно КНР.

Як відомо, ці кроки Заходу були пов'язані з утисками уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, причетність до яких закидають владі Китаю.

Читайте також: Байден і лідери ЄС обговорили Росію, Китай і коронавірус

Як повідомляє МЗС Китаю, китайські санкції запроваджені проти голови комісії США з міжнародної релігійної свободи Гейла Манчіна, заступника голови комісії Тоні Перкінса і члена канадського парламенту Майкла Чонга. Усім їм заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.

Також під санкції потрапив підкомітет з міжнародних прав людини Постійного комітету у закордонних справах та міжнародного розвитку палати громад Канади.

Читайте також: У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в'їзд європарламентарям

Санкції Китаю проти європейців

Нагадаємо, 22 березня Китай оголосив про заборону на в'їзд до Китаю низки євродепутатів і науковців із Німеччини та інших країн ЄС. Загалом санкції запроваджено проти десятьох політиків і науковців, а також чотирьох організацій з ЄС. Як повідомили у МЗС Китаю, вони "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам Китаю і навмисно поширюють брехню і неправдиву інформацію".

26 березня Китай запровадив санкції проти дев'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб з Великобританії. 

Читайте також: ЄС запровадив санкції щодо Росії та Китаю через порушення прав людини

Як відомо, за оцінками правозахисних організацій, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі понад 1 мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури й мови.

Після звільнення з таборів уйгури продовжують перебувати під постійним наглядом, при цьому свобода їхнього пересування суворо обмежена. За даними експертів, багатьох з них примушують працювати на підприємствах іноземних компаній, зокрема й німецьких.

Натомість Китай відкидає звинувачення в порушенні прав людини в Сіньцзяні, а табори, де утримують уйгурів та представників інших мусульманських меншин, називає навчальними центрами, призначеними для професійної підготовки з метою підтримки економічного розвитку регіону і боротьби з ісламським радикалізмом.

DW.COM

Табори перевиховання в Китаї: що розповідають уйгури, яких там утримували

У таборах перевиховання в Сіньцзяні перебуває понад мільйон уйгурів. Найчастіше їх позбавляють волі внаслідок судових псевдопроцесів. DW з'ясувала у очевидців, як це відбувається.  

Також за темою

China Sprecher des Aussenministeriums Zhao

Китай оголосив про санкції щодо британських посадовців 26.03.2021

Китай наклав санкції на дев'ять фізичних і чотири юридичні особи з Великобританії. Рішення Пекіна є відповіддю на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади.

Türkei Protest gegen Uiguren-Politik in China

У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в'їзд європарламентарям 22.03.2021

Пекін відкидає закиди ЄС у порушенні прав людини і вважає, що Брюссель втручається у внутрішні справи Китаю.

China Peking Außenminister Wang Yi

Китай відкидає звинувачення у "геноциді" уйгурів 07.03.2021

Глава МЗС Китаю назвав твердження про "геноцид" уйгурів абсурдними. За оцінками правозахисників, сотні тисяч уйгурів та представників інших мусульманських меншин відправили у табори у Сіньцзяні.

Реклама

Докладно

Щеплення рятує життя, доводять розробники вакцин та клінічні дослідження

Зараження після щеплення можливе, але вакцинація рятує життя

Навіть вакциновані люди можуть заразитися коронавірусом. Але в них переважно розвиваються лише слабкі симптоми.  

Судно Ever Given заблокувало Суецький канал

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Особливо від нинішньої ситуації з заблокованим Суецьким каналом може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  