Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Китай в суботу, 27 березня, оголосив про запровадження нових санкцій проти американських і канадських чиновників, передає агентство AP. Санкції є подальшою реакцією китайського уряду на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади, які раніше схвалили обмежувальні заходи відносно КНР.

Як відомо, ці кроки Заходу були пов'язані з утисками уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, причетність до яких закидають владі Китаю.

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Як повідомляє МЗС Китаю, китайські санкції запроваджені проти голови комісії США з міжнародної релігійної свободи Гейла Манчіна, заступника голови комісії Тоні Перкінса і члена канадського парламенту Майкла Чонга. Усім їм заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.

Також під санкції потрапив підкомітет з міжнародних прав людини Постійного комітету у закордонних справах та міжнародного розвитку палати громад Канади.

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Санкції Китаю проти європейців

Нагадаємо, 22 березня Китай оголосив про заборону на в'їзд до Китаю низки євродепутатів і науковців із Німеччини та інших країн ЄС. Загалом санкції запроваджено проти десятьох політиків і науковців, а також чотирьох організацій з ЄС. Як повідомили у МЗС Китаю, вони "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам Китаю і навмисно поширюють брехню і неправдиву інформацію".

26 березня Китай запровадив санкції проти дев'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб з Великобританії.

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Як відомо, за оцінками правозахисних організацій, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі понад 1 мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури й мови.

Після звільнення з таборів уйгури продовжують перебувати під постійним наглядом, при цьому свобода їхнього пересування суворо обмежена. За даними експертів, багатьох з них примушують працювати на підприємствах іноземних компаній, зокрема й німецьких.

Натомість Китай відкидає звинувачення в порушенні прав людини в Сіньцзяні, а табори, де утримують уйгурів та представників інших мусульманських меншин, називає навчальними центрами, призначеними для професійної підготовки з метою підтримки економічного розвитку регіону і боротьби з ісламським радикалізмом.