 Китай відкидає звинувачення у ″геноциді″ уйгурів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Новини

Китай відкидає звинувачення у "геноциді" уйгурів

Глава МЗС Китаю назвав твердження про "геноцид" уйгурів абсурдними. За оцінками правозахисників, сотні тисяч уйгурів та представників інших мусульманських меншин відправили у табори у Сіньцзяні.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час пресконференції у Пекіні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час пресконференції у Пекіні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відкинув звинувачення в "геноциді" мусульманської уйгурської меншини на північному заході Китаю. "Твердження про те, що в Сіньцзяні має місце геноцид, не може бути абсурднішим", - заявив Ван Ї на пресконференції у неділю, 7 березня, цитує інформагентство dpa.

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Міністр стверджує, що західні політики за допомогою "чуток" та "брехні" мали на меті підірвати безпеку та стабільність у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі та перешкодити розвитку Китаю.

Правозахисні організації заявляють, що сотні тисяч уйгурів, казахів, представників народу Хуейцзу та інших мусульманських меншин у Сіньцзяні відправили у табори перевиховання. Натомість у Китаї їх називають навчальними центрами. Правозахисники стверджують, що в таких установах примусово утримують до мільйона уйгурів та інших мусульман. Після звільнення з таборів уйгури продовжують перебувати під постійним наглядом, при цьому свобода їхнього пересування суворо обмежена. За даними експертів, багатьох з них примушують працювати на підприємствах іноземних компаній, зокрема й німецьких.

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Наприкінці січня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив свою особисту думку, заявивши, що стосовно уйгурів у Сіньцзяні вчиняють "геноцид". Утім, адміністрація президента США Джо Байдена ще не заявила про свою офіційну позицію з цього питання, оскільки такий крок мав би і юридичні наслідки.

Раніше попередник Блінкена Майк Помпео перед закінченням перебування на посаді держсекретаря звинуватив Китай у "геноциді та злочинах проти людяності" в Сіньцзяні.

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