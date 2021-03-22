Китай оголосив про санкції щодо британських посадовців

Китай оголосив про введення санкцій стосовно дев'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб з Великобританії. Відповідну заяву опублікували у п'ятницю, 26 березня, на сайті міністерства закордонних справ КНР.

За даними китайського зовнішньополітичного відомства, у цьому переліку є колишній лідер Консервативної партії Іан Данкан Сміт, а також Комісія торі з прав людини, яка, за версією Пекіна, "зловмисно поширює брехню і дезінформацію".

Закрито в'їзд, заборонено ведення бізнесу в КНР

Фігурантам списку, а також членам їхніх сімей закритий в'їзд до Китаю. Крім того, громадянам Китаю, а також компаніям та установам заборонено вести бізнес з особами зі списку.

"Китай має твердий намір захищати свій національний суверенітет, безпеку й інтереси розвитку", - підкреслили в китайському зовнішньополітичному відомстві.

Відповідь на дії США, ЄС, Великобританії та Канади

Рішення Пекіна є відповіддю на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади, які раніше схвалили обмежувальні заходи відносно КНР. При цьому ці країни пов'язали свої кроки з геноцидом уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Перший пакет санкцій ЄС за більш ніж 30 років

ЄС розробив перший пакет санкцій за більш ніж 30 років. До цього ЄС вводив ембарго на постачання зброї в КНР після придушення китайською владою акцій протесту на площі Тяньаньмень в Пекіні в 1989 році.

У новий список санкцій Євросоюзу потрапили чотири фізичні і одна юридична особа. Їх активи в ЄС заморожені, а в'їзд до Євросоюзу для них закритий.

За оцінками правозахисних організацій, понад 1 мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури й мови.

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