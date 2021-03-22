Китай оголосив про санкції щодо британських посадовців

Китай наклав санкції на дев'ять фізичних і чотири юридичні особи з Великобританії. Рішення Пекіна є відповіддю на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади.
Китай оголосив про введення санкцій стосовно дев'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб з Великобританії. Відповідну заяву опублікували у п'ятницю, 26 березня, на сайті міністерства закордонних справ КНР.
За даними китайського зовнішньополітичного відомства, у цьому переліку є колишній лідер Консервативної партії Іан Данкан Сміт, а також Комісія торі з прав людини, яка, за версією Пекіна, "зловмисно поширює брехню і дезінформацію".
Фігурантам списку, а також членам їхніх сімей закритий в'їзд до Китаю. Крім того, громадянам Китаю, а також компаніям та установам заборонено вести бізнес з особами зі списку.
"Китай має твердий намір захищати свій національний суверенітет, безпеку й інтереси розвитку", - підкреслили в китайському зовнішньополітичному відомстві.
Рішення Пекіна є відповіддю на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади, які раніше схвалили обмежувальні заходи відносно КНР. При цьому ці країни пов'язали свої кроки з геноцидом уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).
ЄС розробив перший пакет санкцій за більш ніж 30 років. До цього ЄС вводив ембарго на постачання зброї в КНР після придушення китайською владою акцій протесту на площі Тяньаньмень в Пекіні в 1989 році.
У новий список санкцій Євросоюзу потрапили чотири фізичні і одна юридична особа. Їх активи в ЄС заморожені, а в'їзд до Євросоюзу для них закритий.
За оцінками правозахисних організацій, понад 1 мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури й мови.
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