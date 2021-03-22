 У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в′їзд європарламентарям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в'їзд європарламентарям

Пекін відкидає закиди ЄС у порушенні прав людини і вважає, що Брюссель втручається у внутрішні справи Китаю.

Китай відповів на санкції ЄС, запроваджені, зокрема, через переслідування уйгурів

Китай відповів на санкції ЄС, запроваджені, зокрема, через переслідування уйгурів

У відповідь на запровадження санкцій з боку Європейського Союзу уряд в Пекіні у понеділок, 22 березня, оголосив про заборону на в'їзд до Китаю низки євродепутатів і вчених з Німеччини та інших країн ЄС. Як повідомляє агенція AFP, санкції запроваджено проти євродепутатів з Німеччини Райнгарда Бютікофера (Reinhard Bütikofer) і Міхаеля Ґалера (Michael Gahler). Також під санкції потрапив Німецький Інститут досліджень Китаю Меркатора в Берліні.

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Загалом санкції запроваджено проти десятьох політиків і вчених, а також чотирьох організацій з ЄС. Як повідомили у МЗС Китаю, вони "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам Китаю і навмисно поширюють брехню і неправдиву інформацію".

Тим особам, які опинились під санкціями, а також їхнім родичам буде заборонений в'їзд до Китаю, а також в спеціальні адміністративні зони Гонконгу і Макао. Крім того, пов'язані з ними компанії та організації не повинні вести бізнес з Китаєм.

У МЗС Китаю також зазначили, що ЄС повинен утриматися від того, щоб "повчати інших щодо прав людини" і втручатися у "внутрішні справи Китаю".

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У свою чергу у МЗС Німеччини повідомили, що федеральний уряд взяв до відома реакцію Китаю.

Як повідомлялося, вранці 22 березня Рада Євросоюзу запровадила санкції щодо 11 осіб і чотирьох організацій з Росії, Китаю та кількох інших країн за їхню причетність до грубих порушень прав людини.  

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Санкції щодо чотирьох осіб і однієї організації з Китаю запровадили за порушення прав уйгурів у провінції Сіньцзян. Це, зокрема, партійні чиновники та високопосадовий очільник силових структур у цьому регіоні.

Як зазначає агенція AFP, це перші санкції ЄС проти Китаю за порушення прав людини з часів придушення протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні в 1989 році.

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