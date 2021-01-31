У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку

Влада Гонконгу інкримінує 47 прихильникам демократичної опозиції порушення суперечливого закону про держбезпеку. Згідно з оприлюдненим у неділю, 28 лютого, повідомленням гонконзького видання South China Morning Post, ці затримані раніше опозиціонери мають постати 1 березня перед судом за обвинуваченням в створенні загрози для держави.
Повідомляється, що йдеться про ту саму групу опозиційних діячів, які були тимчасово затримані під час масштабної поліцейської операції в січні поточного року, а згодом звільнені. Як зазначає видання, обвинувачення пред'явлено їм усім, крім восьми. Серед обвинувачених - відомий активіст Джошуа Вонг, який вже перебуває в ув'язненні. Ще одному відомому активісту - Бенні Таю також пред'явлено обвинувачення, повідомляє видання.
Групу обвинувачують у тому, що вона торік нібито незаконно провела попередні вибори перед виборами до парламенту Гонконгу - Законодавчої ради. Щодо останніх, то їхнє проведення згодом скасували у зв'язку з пандемією. У такий спосіб обвинувачені наражали на небезпеку державу і порушили закон про безпеку, ухвалений у червні 2020 року, переконані представники органів юстиції Гонконгу.
У липні минулого року табір демократів організував попередні вибори з метою відбору кандидатів, які користуються максимально широкою підтримкою населення. У тодішніх попередніх виборах взяли участь близько 600 тисяч гонконгців. На той час в опозиції виношували плани щодо послідовного блокування важливих урядових рішень сильною фракцією в парламенті Гонконгу. Ця ідея, як і попередній відбір кандидатів від демократичної опозиції, зустріла різку критику з боку адміністрації Гонконгу.
Закон про нацбезпеку Гонконгу
Закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений в Пекіні в кінці червня як реакція на масові протести 2019 року, надає великі повноваження китайським службам безпеки.
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Закон визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.
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Правозахисники вважають, що влада КНР використовує новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.
Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков