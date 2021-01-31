У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку

Влада Гонконгу інкримінує 47 прихильникам демократичної опозиції порушення суперечливого закону про держбезпеку. Згідно з оприлюдненим у неділю, 28 лютого, повідомленням гонконзького видання South China Morning Post, ці затримані раніше опозиціонери мають постати 1 березня перед судом за обвинуваченням в створенні загрози для держави.

Повідомляється, що йдеться про ту саму групу опозиційних діячів, які були тимчасово затримані під час масштабної поліцейської операції в січні поточного року, а згодом звільнені. Як зазначає видання, обвинувачення пред'явлено їм усім, крім восьми. Серед обвинувачених - відомий активіст Джошуа Вонг, який вже перебуває в ув'язненні. Ще одному відомому активісту - Бенні Таю також пред'явлено обвинувачення, повідомляє видання.

Групу обвинувачують у тому, що вона торік нібито незаконно провела попередні вибори перед виборами до парламенту Гонконгу - Законодавчої ради. Щодо останніх, то їхнє проведення згодом скасували у зв'язку з пандемією. У такий спосіб обвинувачені наражали на небезпеку державу і порушили закон про безпеку, ухвалений у червні 2020 року, переконані представники органів юстиції Гонконгу.

У липні минулого року табір демократів організував попередні вибори з метою відбору кандидатів, які користуються максимально широкою підтримкою населення. У тодішніх попередніх виборах взяли участь близько 600 тисяч гонконгців. На той час в опозиції виношували плани щодо послідовного блокування важливих урядових рішень сильною фракцією в парламенті Гонконгу. Ця ідея, як і попередній відбір кандидатів від демократичної опозиції, зустріла різку критику з боку адміністрації Гонконгу.

Закон про нацбезпеку Гонконгу

Закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений в Пекіні в кінці червня як реакція на масові протести 2019 року, надає великі повноваження китайським службам безпеки.

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Закон визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.

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Правозахисники вважають, що влада КНР використовує новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.