Великобританія спростила міграційні правила для жителів Гонконгу

Великобританія спростила імміграційні правила для мільйонів жителів Гонконгу. Починаючи з неділі, 31 січня, гонконгці, які мають так званий паспорт британського громадянина за кордоном (British National Overseas passport), зможуть подавати документи на отримання робочих віз, а також дозволів на проживання у Великобританії для себе і своїх близьких, заповнивши відповідні формуляри на спеціальному сайті.

А згодом їм надаватиметься право подати заяву на отримання британського підданства - через п'ять років проживання в країні. Нові імміграційні правила - це реакція Лондона на так званий закон про нацбезпеку, ухвалений Китаєм щодо колишньої британської колонії.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав той суперечливий закон "серйозним порушенням" британсько-китайського договору 1997 року, згідно з яким Сполучене Королівство влітку 1997 року передало свою колишню колонію КНР. Та угода передбачала входження Гонконгу до складу Китаю за принципом "одна країна - дві системи" зі збереженням прав та свобод громадян Гонконгу, котрі вони мали доти.

Оголошуючи візові полегшення, Джонсон посилався на "глибокі історичне і дружні зв'язки" з народом Гонконгу, цитує агенція новин AFP.

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Лондон розлютив Пекін

На цей крок Лондона гнівно відреагував китайський уряд. Кілька днів тому в Пекіні повідомили, що китайські митники й прикордонники більше не вважатимуть проїзним документом або посвідченням особи паспорт британського громадянина за кордоном. Оскільки більшість гонконгців використовують свої гонконгські документи як вдома, так і за кордоном, заяви Пекіна про те, що Китай залишає за собою право вдаватися до подальших дій, викликають неабияке занепокоєння. Приміром, є побоювання, що китайська влада може спробувати перешкодити гонконгцям покинути країну і виїхати до Великобританії.

Так само в оприлюдненому в неділю коментарі китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа" звинуватило Лондон в "колоніальному менталітеті", а китайське Бюро у справах Гонконгу звинуватило Лондон у порушенні даної раніше обіцянки не надавати власникам паспорту британського громадянина за кордоном права на проживання. "Це кричуще порушення суверенітету Китаю, і ми рішуче виступаємо проти цього", - йдеться в заяві. Також у Пекіні переконані, що Великобританія хоче відбілити свою колоніальну історію, і що дії Лондона - це "безсоромна бандитська логіка".

Черги за британським паспортом

Натепер близько 70 відсотків з 7,5 мільйона жителів Гонконгу мають право на отримання цього британського паспорта. З моменту набуття чинності закону про безпеку в липні минулого року число заяв на отримання цього документа зросло більш ніж на 300 відсотків. Лондон очікує прибуття до 322 тисяч гонконгців у найближчі п'ять років.

Закон про нацбезпеку, що зазнав різкої міжнародної критики, дозволяє китайській владі накладати заборону на будь-яку діяльність, що, на думку КНР, загрожує національній безпеці. Цей суперечливий нормативний акт став відповіддю Пекіна на тривалі масові протесті в Гонконгу, учасники яких виступали проти обмежень прав і свобод у автономії. Китайська влада вдалася до жорстких репресій проти активістів демократичного руху.

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