 Усі депутати опозиції у парламенті Гонконгу пішли у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

Усі депутати опозиції у парламенті Гонконгу пішли у відставку

Через відсторонення чотирьох своїх соратників усі представники опозиції у парламенті Гонконгу склали повноваження.

Опозиційні депутати парламенту Гонконгу під час оголошення про складання мандатів

Опозиційні депутати парламенту Гонконгу під час оголошення про складання мандатів

На знак протесту проти відсторонення чотирьох своїх соратників усі представники опозиції у парламенті Гонконгу склали повноваження. Про своє рішення вони оголосили у середу, 11 листопада.

Група депутатів, яка піде у відставку, складається з 15 осіб. Таким чином, разом з чотирма відстороненими парламентарями, Законодавчу раду Гонконгу залишать 19 опозиціонерів.

"З метою боротьби з авторитарним урядом, ми стаємо на бік народу у Гонконгу та на бік демократії", - заявив лідер Демократичної партії Ву Чі Вай.

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Відсторонення депутатів опозиції у Гонконгу

Раніше цього дня уряд спеціального адміністративного району повідомив про своє рішення позбавити депутатських повноважень чотирьох депутатів Законодавчої ради, які представляють опозиційні партії. Усі четверо пізніше підтвердили відсторонення на скликаній з цього приводу пресконференції, назвавши рішення уряду порушенням закону та їхнього права брати участь у громадському житті.

При цьому чотирьох відсторонених опозиціонерів раніше вже позбавили права взяти участь у майбутніх виборах до місцевого парламенту. Однак через пандемію COVID-19 їхні повноваження були продовжені ще на рік. Ще у понеділок, 9 листопада, депутати від опозиції попереджали, що підуть у відставку, якщо хтось із них буде позбавлений мандату.

Тепер у парламенті спеціального адміністративного району залишаться лише законодавці, які підтримують китайську владу. Вони і раніше перебували у більшості, але тепер ухвалення законів, необхідних адміністрації Гонконгу, відбуватиметься швидше, бо опозиціонери використовували процедурні обмеження, аби уповільнити ухвалення законопроєктів, з якими вони не були згодні.

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Пекін дозволив відстороняти депутатів без рішення суду

Рішення влади Гонконгу стало можливим після ухвалення Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників (парламенту КНР. - Ред.) резолюції, яка дозволяла місцевій адміністрації без рішення суду відстороняти депутатів від виконання їхніх обов'язків, якщо вони "загрожують національній безпеці".

Йдеться, зокрема, про підтримку незалежності Гонконгу, відмову визнавати китайський суверенітет над містом чи заклики до зовнішніх сил втрутитися у справи спеціального адміністративного району.

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