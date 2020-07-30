Вибори в Гонконгу відклали: влада стверджує, що через коронавірус

Уряд Гонконгу у п'ятницю, 31 липня, відклав парламентські вибори, які мали відбутися 6 вересня, на наступний рік. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам обґрунтувала цей крок збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

"Відкласти вибори в законодавчу раду, що проводяться кожні чотири роки - дійсно складне рішення", - цитує Лам агенція Bloomberg. "Однак для того, щоб стримати пандемію, забезпечити громадську безпеку і здоров'я населення, а також проведення виборів у відкритому і чесному середовищі, таке рішення необхідне", - додала глава гонконгської адміністрації.

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Перенесення виборів розкритикували представникипродемократичної опозиції, які вважають, що уряд Гонконгу використав спалах вірусу як привід, щоб запобігти посиленню опозиційних сил у парламенті. Як відомо, минулого року опозиція здобула більшість на місцевих виборах.

Протести проти " закону про безпеку“

У Гонконзі тривають протести, які на даний час спрямовані переважно проти закону про національну безпеку Гонконгу, ухваленого найвищим законодавчим органом Китаю. Закон набув чинності 1 липня. Завдяки йому китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як загрозу національній безпеці та підрив державної влади в Гонконгу. До цього часу Гонконг вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.