 Вибори в Гонконгу відклали: влада стверджує, що через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Вибори в Гонконгу відклали: влада стверджує, що через коронавірус

Представники опозиції в Гонконгу вважають, що коронавірусна криза - це лише привід, щоб запобігти її посиленню в парламенті.

Вибори в Гонконгу перенесли на наступний рік

Вибори в Гонконгу перенесли на наступний рік

Уряд Гонконгу у п'ятницю, 31 липня, відклав парламентські вибори, які мали відбутися 6 вересня, на наступний рік. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам обґрунтувала цей крок збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

"Відкласти вибори в законодавчу раду, що проводяться кожні чотири роки - дійсно складне рішення", - цитує Лам агенція Bloomberg. "Однак для того, щоб стримати пандемію, забезпечити громадську безпеку і здоров'я населення, а також проведення виборів у відкритому і чесному середовищі, таке рішення необхідне", - додала глава гонконгської адміністрації.

Читайте також: Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через ГонконгНевдача для опозиції

Перенесення виборів розкритикували представникипродемократичної опозиції, які вважають, що уряд Гонконгу використав спалах вірусу як привід, щоб запобігти посиленню опозиційних сил у парламенті. Як відомо, минулого року опозиція здобула більшість на місцевих виборах.

Протести проти " закону про безпеку“

У Гонконзі тривають протести, які на даний час спрямовані переважно проти закону про національну безпеку Гонконгу, ухваленого найвищим законодавчим органом Китаю. Закон набув чинності 1 липня. Завдяки йому китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як загрозу національній безпеці та підрив державної влади в Гонконгу. До цього часу Гонконг вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво. 

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