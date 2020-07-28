Гонконг: на основі закону про нацбезпеку затримали школярів і підлітків

У Гонконгу на основі нового закону про національну безпеку затримали чотирьох активістів. Трьох хлопців і одну дівчину, усіх у віці від 16 до 21 року, підозрюють у поширенні закликів щодо відокремлення Гонконгу від Китаю, повідомив представник місцевої поліції у четвер, 30 липня. У затриманих вилучені комп'ютери, смартфони та документи.

За даними поліції, усі четверо затриманих є школярами і студентами, передає агенція AFP. Вони нібито закликали в інтернеті до створення організації, яка мала б боротися за незалежність Гонконгу від Китаю.

Закон про нацбезпеку

Закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений найвищим законодавчим органом Китаю, набув чинності з 1 липня. Завдяки цьому документу китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.

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Підготовку і ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувалися сутичками з поліцією та арештами.

В перший день дії закону про національну безпеку на акціях простесту затримали понад 300 людей. За порушення норм нового закону ув'язнили дев'ятьох осіб. Один із затриманих тримав плакат з написом "Незалежність Гонконгу", що, за новим законодавством, може стати приводом для ув'язнення.

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Нагадаємо, Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.