У Гонконгу затримали сотні протестувальників

У Гонконзі в неділю, 6 вересня, пройшли масові демонстрації проти закону про національну безпеку та проти перенесення виборів. Цього дня було затримано 289 осіб, 270 з них - через участь у "протизаконних заходах", повідомила поліція Гонконгу.

За даними агентства Reuters, цього дня на вулиці Гонконгу вийшли кілька сотень людей, щоб висловити протест проти політики уряду автономії. Дехто з них тримали в руках плакати з гаслом "Звільніть Гонконг!" Для розгону демонстрацій поліцейські застосували зокрема перцевий газ.

6 вересня в спеціальному адміністративному районі КНР мали відбутися вибори до парламенту, проте наприкінці липня очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лам перенесла їх на наступний рік. Своє рішення вона обґрунтувала небезпекою зараження коронавірусом.

Закон про національну безпеку Гонконгу ухвалили в Пекіні наприкінці червня. Він надає китайським службам безпеки широкі повноваження і становить найбільше та найдалекосяжніше втручання в права автономії, зазначає агентство dpa.

Читайте також: У Гонконгу за новим законом про нацбезпеку заарештували медіамагната

Правозахисники побоюються, що влада КНР використає новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії та низки країн Заходу. Сполучені Штати у відповідь на такий крок Пекіна запровадили санкції проти 11 високопосадовців регіону.

Євросоюз назвав цей крок "великою ерозією прав та свобод" у Гонконгу.

Читайте також: ФРН заморожує угоду про екстрадицію з Гонконгом

Нагадаємо, масові протести в Гонконгу тривають з 2019 року. Мітингарі виступають проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.