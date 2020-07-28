ФРН заморожує угоду про екстрадицію з Гонконгом

Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади цього спеціального адміністративного району Китаю відкласти на рік заплановані на 6 вересня вибори до місцевої Законодавчої ради. Про це в п'ятницю, 31 липня, повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

На його думку, рішення не допустити до виборів десяток опозиційних кандидатів, а також перенесення термінів голосування є "черговим посяганням на права громадян Гонконгу". Німеччина неодноразово "ясно давала зрозуміти, що очікує від Китаю виконання своїх зобов'язань в рамках міжнародного права", - додав Маас.

Пекін критикує слова Мааса

Посольство КНР у Берліні відреагувало на заяву глави німецького МЗС із різкою критикою. У заяві, оприлюдненій у суботу, 1 серпня, китайські дипломати закидають Німеччині "серйозне порушення міжнародного права" та втручання у внутрішні справи Китаю.

Акція солідарності із Гонконгом під посольством КНР у Берліні.

"Ми рішуче відкидаємо це і залишаємо за собою право для подальшої реакції", - йдеться у заяві. У посольстві також назвали слова Мааса "помилковими твердженнями".

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У Гонконгу запевняють - рішення щодо виборів пов'язане з COVID-19

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам 31 липня заявила, що рішення відкласти вибори, які проводяться щочотири роки, ухвалили, "аби стримати пандемію". За її твердженням, воно має на меті "забезпечення громадської безпеки та здоров'я населення". Пекін привітав цей крок як "вкрай необхідний".

Законодавча рада Гонконгу - однопалатний парламент, до його складу входять 70 депутатів. Половина законодавців обирається безпосередньо за територіальними округами, іншу половину висувають представники різних галузей.