Адміністрація Гонконгу погрожує США

Глава міністерства юстиції Гонконгу Тереза ​​Чен назвала "невірним" рішення президента США Дональда Трампа про позбавлення цієї території привілейованого статусу. У суботу, 30 травня, вона наголосила, що питання національної безпеки перебуває в компетенції центрального уряду.

Cвоєю чергою, міністр у справах безпеки Гонконгу Джон Лі заявив, що Китай може ухвалити щодо США заходи у відповідь, передає агентство AFP.

Як повідомлялось, напередодні Трамп звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тому США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР. Цю заяву Трамп зробив з огляду на ухвалення 28 травня вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - закону про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки ньому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Читайте також: Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Трамп підписав закон про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Він зобов'язує Держдепартамент США щонайменше раз на рік представляти Конгресу доповідь про те, чи має Гонконг достатньо автономії, щоб для нього зберігалися пільгові умови торгівлі з США. Цей документ передбачає можливість санкцій щодо осіб, які порушують права людини.

Читайте також: США запроваджують санкції за Гонконг

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.

Читайте також: Пекін назвав "варварством" плани США скасувати спецстатус Гонконгу