Адміністрація Гонконгу погрожує США

Глава міністерства юстиції Гонконгу Тереза Чен назвала "невірним" рішення президента США Дональда Трампа про позбавлення цієї території привілейованого статусу. У суботу, 30 травня, вона наголосила, що питання національної безпеки перебуває в компетенції центрального уряду.
Cвоєю чергою, міністр у справах безпеки Гонконгу Джон Лі заявив, що Китай може ухвалити щодо США заходи у відповідь, передає агентство AFP.
Як повідомлялось, напередодні Трамп звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тому США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР. Цю заяву Трамп зробив з огляду на ухвалення 28 травня вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - закону про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки ньому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.
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Нагадаємо, у листопаді 2019 року Трамп підписав закон про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Він зобов'язує Держдепартамент США щонайменше раз на рік представляти Конгресу доповідь про те, чи має Гонконг достатньо автономії, щоб для нього зберігалися пільгові умови торгівлі з США. Цей документ передбачає можливість санкцій щодо осіб, які порушують права людини.
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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Утім, протягом останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна Пекіну.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков