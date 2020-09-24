Влада Гонконгу відсторонила чотирьох депутатів від опозиції

Адміністрація Гонконгу відсторонила від роботи чотирьох депутатів Законодавчої ради від опозиційних партій. Відповідне рішення місцева влада ухвалила у середу, 11 листопада.

"У відповідності до рішення Постійного комітету (Всекитайських зборів народних представників - Ред.) уряд спеціального адміністративного району оголошує, що наступні чотири депутати негайно втрачають свої повноваження депутатів: Алвін Єунг, Денніс Квок, Квок Ка-кі та Кеннет Лєунг", - цитує заяву уряду Гонконгу інформаційна агенція AFP.

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Депутати від опозиції кажуть про порушення конституції

Усі четверо депутатів підтвердили факт відставки. "З огляду на законність та конституційність, очевидно, що, з нашої точки зору, це є порушенням основного закону та нашого права брати участь у громадському житті", - заявив Квок на пресконференції.

При цьому чотирьох відсторонених опозиціонерів раніше вже позбавили права взяти участь у майбутніх виборах до місцевого парламенту. Однак через пандемію COVID-19 їхні повноваження були продовжені ще на рік.

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Опозиція погрожує залишити парламент Гонконгу

9 листопада 19 депутатів від демократичної опозиції заявили про намір піти у відставку, якщо Пекін вирішить втілити у життя свій план з відсторонення будь-кого з опозиційних законодавців у Гонконгу. У разі, якщо це станеться, у парламенті спеціального адміністративного району залишаться лише провладні депутати, які й без того перебувають у більшості.

Однак це, все одно, полегшить владі ухвалення необхідних законів, адже опозиціонери використовували процедурні обмеження, аби уповільнити ухвалення законопроєктів, з якими вони не були згодні.

Пекін дозволив відстороняти депутатів без рішення суду

Рішення влади Гонконгу стало можливим після ухвалення Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників (парламенту КНР. - Ред.) резолюції, яка дозволяла місцевій адміністрації без рішення суду відстороняти депутатів від виконання їхніх обов'язків, якщо вони "загрожують національній безпеці".

Йдеться, зокрема, про підтримку незалежності Гонконгу, відмову визнавати китайський суверенітет над містом чи заклики до зовнішніх сил втрутитися у справи спеціального адміністративного району.

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