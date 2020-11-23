Суд ув'язнив відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі

Суд у середу, 2 грудня, ув'язнив відомого гонконзького активіста Джошуа Вонга та двох його соратників Агнес Чоу та Айвана Лама за організацію акції протесту у 2019 році.

Вонга засуджено до 13,5 місяців ув'язнення, Агнес Чоу до 10 місяців, а Айван Лам - до семи місяців. "Попереду дні будуть важкими, але ми триматимемося", - прокричав Вонг, коли його виводили із зали суду, повідомляє інформагенція AFP.

Гонконгські активісти Агнес Чоу, Айван Лам та Джошуа Вонг біля суду

Раніше усі троє засуджених активістів визнали свою провину в організації несанкціонованого мітингу навпроти будівлі поліцейської президії 21 червня 2019 року. Після цього їх помістили під варту. Активісти сподіваються, що їхнє ув'язнення приверне увагу світової громадськості до судової системи Гонконгу, якою, на переконання активістів, керує Пекін.

24-річний Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі. Він почав організовувати демонстрації ще у підлітковому віці.

Три роки тому Вонга та його однодумців вже засуджували до декількох місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з "парасольковою революцією" 2014 року.

Нагадаємо, у 2019 році почалися масові протести в Гонконзі. Мітингарі виступають проти посилення впливу Пекіна в Гонконзі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.