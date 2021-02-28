Джошуа Вонг - відомий гонконгський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Джошуа Вонг".

Джошуа Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі за збереження автономії спеціального адміністративного району Китаю, який до 1997 року був колонією Великобританії. Джошуа Вонг почав організовувати демонстрації ще у підлітковому віці. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.