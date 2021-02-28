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Джошуа Вонг

Джошуа Вонг - відомий гонконгський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Джошуа Вонг".

Джошуа Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі за збереження автономії спеціального адміністративного району Китаю, який до 1997 року був колонією Великобританії. Джошуа Вонг почав організовувати демонстрації ще у підлітковому віці. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку

У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку 28.02.2021

Китайська влада звинувачує 47 прихильників демократичної опозиції Гонконгу в порушеннях закону про безпеку й створенні загрози для держави.
Суд ув'язнив відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі

Суд ув'язнив відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі 02.12.2020

Суд ув'язнив відомого активіста Джошуа Вонга та двох його соратників у Гонконзі за організацію акції протесту у 2019 році.

Суд арештував відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі

Суд арештував відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі 23.11.2020

Відомий активіст Джошуа Вонг визнав свою провину в організації несанкціонованої акції протесту в Гонконзі. Йому може загрожувати до п'яти років ув'язнення.
У Гонконзі затримали відомого активіста Джошуа Вонга

У Гонконзі затримали відомого активіста Джошуа Вонга 24.09.2020

Затриманого активіста Джошуа Вонга обвинувачують в участі в "незаконному" мітингу під час протестів у Гонконзі, повідомив його адвокат. Згодом Вонга випустили під заставу.
Трамп підписав закон про підтримку демократії в Гонконгу

Трамп підписав закон про підтримку демократії в Гонконгу 28.11.2019

Дональд Трамп підписав закон про підтримку демократії у Гонконгу. Документ передбачає звіти Держдепу перед Конгресом щодо ситуації в Гонконгу.

Активіста Вонга не допустили до місцевих виборів у Гонконгу

Активіста Вонга не допустили до місцевих виборів у Гонконгу 29.10.2019

Адміністрація Гонконгу не дозволила активісту Джошуа Вонга висунути свою кандидатуру на місцевих виборах, що мають відбутися в листопаді.
В Гонконгу знову затримали одного з лідерів протестів Джошуа Вонга

В Гонконгу знову затримали одного з лідерів протестів Джошуа Вонга 30.08.2019

В Гонконгу затримали трьох відомих активістів, а влада заборонила проведення великих акцій протесту, запланованих на вихідні.
У Гонконгу протестували проти ув'язнення активістів революції парасольок

У Гонконгу протестували проти ув'язнення активістів "революції парасольок" 20.08.2017

За даними поліції, на вулиці вийшли 22 тисячі людей. Обурення в Гонконгу викликало рішення суду про ув'язнення трьох активістів "революції парасольок" 2014 року.
Близько 100 демонстрантів заарештовані в результаті зачистки акції протесту в Гонконгу

Близько 100 демонстрантів заарештовані в результаті зачистки акції протесту в Гонконгу 26.11.2014

У результаті зачистки однієї з найбільших ділянок протестної акції в Гонконгу поліція заарештувала від 80 до 116 демонстрантів. Серед заарештованих - двоє лідерів протестного руху Джошуа Вонг і Лестер Шам.
Німецько-китайські урядові консультації на тлі протестів у Гонконгу

Німецько-китайські урядові консультації на тлі протестів у Гонконгу 10.10.2014

Економічні питання були центральними під час переговорів між урядами Німеччини та Китаю. Підписано низку важливих комерційних угод. В той же час протести в Гонконгу не вщухають.
Демонстранти в Гонконгу сподіваються на підтримку Меркель

Демонстранти в Гонконгу сподіваються на підтримку Меркель 10.10.2014

Влада Гонконгу скасувала призначені на 10 жовтня переговори з протестувальниками. Ті ж закликають до нових демонстрацій і сподіваються на підтримку Анґели Меркель.