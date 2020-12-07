США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо 14 членів постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП) - вищого законодавчого органу країни - за обмеження прав населення Гонконгу. Про це заявив в понеділок, 7 грудня, державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, Пекін використовував ухвалений влітку китайським парламентом закон про нацбезпеку Гонконгу "для боротьби з інакомисленням і для арешту тих, хто протестує проти репресивної політики Пекіна". Помпео зазначив, що дії ПК ВЗНП підірвали можливість для населення Гонконгу вибирати своїх представників в органи влади, і подібні дії є порушенням китайсько-британської Спільної декларації і Основного закону Гонконгу.

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Санкції передбачають заборону в'їзду до США для 14-ти китайських депутатів та членів їхніх родин, блокування їхніх активів, які перебувають або в юрисдикції США, або під управлінням американських осіб, або в їхньому володінні, а також заборону громадянам США вести справи з цими особами.

Закон про нацбезпеку Гонконгу

У червні цього року ПК ВЗНП ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Закон визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.

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Через ухвалення документу, також на тлі інших проблем у двосторонніх відносинах, зокрема торговельну суперечку, відносини Вашингтона і Пекіна серйозно загострилися. Так, 14 липня президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення закону підписав закон, яким запроваджуються нові санкції проти Китаю у зв'язку з його діями щодо Гонконгу. Також глава Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, які діяли протягом багатьох років для Гонконгу.