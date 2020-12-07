США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг

14 членів вищого законодавчого органу КНР опинилися під американськими санкціями через наступ на свободи населення Гонконгу.
Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо 14 членів постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП) - вищого законодавчого органу країни - за обмеження прав населення Гонконгу. Про це заявив в понеділок, 7 грудня, державний секретар США Майк Помпео.
За його словами, Пекін використовував ухвалений влітку китайським парламентом закон про нацбезпеку Гонконгу "для боротьби з інакомисленням і для арешту тих, хто протестує проти репресивної політики Пекіна". Помпео зазначив, що дії ПК ВЗНП підірвали можливість для населення Гонконгу вибирати своїх представників в органи влади, і подібні дії є порушенням китайсько-британської Спільної декларації і Основного закону Гонконгу.
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Санкції передбачають заборону в'їзду до США для 14-ти китайських депутатів та членів їхніх родин, блокування їхніх активів, які перебувають або в юрисдикції США, або під управлінням американських осіб, або в їхньому володінні, а також заборону громадянам США вести справи з цими особами.
У червні цього року ПК ВЗНП ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Закон визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди національній безпеці.
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Через ухвалення документу, також на тлі інших проблем у двосторонніх відносинах, зокрема торговельну суперечку, відносини Вашингтона і Пекіна серйозно загострилися. Так, 14 липня президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення закону підписав закон, яким запроваджуються нові санкції проти Китаю у зв'язку з його діями щодо Гонконгу. Також глава Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, які діяли протягом багатьох років для Гонконгу.