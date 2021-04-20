 Кулеба закликає Захід пригрозити відключенням Росії від SWIFT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Новини

Кулеба закликає Захід пригрозити відключенням Росії від SWIFT

Глава МЗС України вважає, що країни Заходу мають продемонструвати готовність запровадити нові санкції і відключити Росію від міжнародної системи платежів SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід продемонструвати готовність запровадити нові санкції щодо Росії, зокрема, відключивши від міжнародної системи банківських платежів SWIFT, аби стримати від агресивних дій щодо України. Про це він заявив в інтерв'ю інформагентству Reuters, опублікованому ввечері у середу, 21 квітня.

Кулеба зазначив, що у Києва немає нової інформації, яка б вказувала на рішення Росії розпочати військові дії щодо України. Втім, додав він, важливо, аби Захід діяв зараз, щоб відвернути такий сценарій.

За словами міністра, під час зустрічі минулого тижня з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він просив Вашингтон про постачання "потужних засобів ведення електронної війни" з метою протидії можливостям Росії виводити з ладу українські системи зв'язку.

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Лише слів для стримування Росії замало

Кулеба також повідомив, що під час зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС на початку цього тижня він закликав розглянути можливість відключення Росії від SWIFT в якості складової пакета нових економічних санкцій у разі, якщо дії Москви призведуть до ескалації ситуації.

Міністр наголосив, що дипломатія західних держав допомогла стримувати Росію, однак все залежатиме від того, чи готовий Захід "підкріплювати свої слова справами".

Зустріч на Донбасі і "червоні лінії" Путіна

Кулеба повідомив, що Київ поки не отримав відповіді Москви на пропозицію президента України Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.

Говорячи про виголошене напередодні послання Путіна Федеральним зборам, Кулеба зазначив, що зрозумів меседж російського президента наступним чином: ми перетинатимемо ваші "червоні лінії", однак вам не дозволено перетинати наші, і саме ми визначатимемо, де саме пролягають наші "червоні лінії".

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