 Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня

У Білому домі кажуть про прагнення відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією.

Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві

Джо Байден і Володимир Путін мають обговорити широкий спектр питань на саміті в Женеві

Президенти Сполучених Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Про проведення цієї зустрічі повідомили у вівторок, 25 травня, в Білому домі та в Кремлі. 

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві в Швейцарії 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією", - йдеться в поширеній заяві Білого дому.

Водночас Кремль заявив, що сторони мають намір "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден визнав, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним попри нарощування Росією військової присутності поблизу України.

Читайте також: Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі

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