Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня

Президенти Сполучених Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Про проведення цієї зустрічі повідомили у вівторок, 25 травня, в Білому домі та в Кремлі.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві в Швейцарії 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією", - йдеться в поширеній заяві Білого дому.

Водночас Кремль заявив, що сторони мають намір "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден визнав, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним попри нарощування Росією військової присутності поблизу України.

Читайте також: Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі