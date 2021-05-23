Примусова посадка літака в Мінську: Білорусь посилається на ХАМАС

На електронну пошту Національного аеропорту Мінська надійшло повідомлення англійською мовою від імені "солдат ХАМАС" про бомбу на борту літака Ryanair, заявив у понеділок, 24 травня директор Департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський. Він зазначив, що у повідомленні нібито йшлося про те, що угруповання вимагає від ЄС припинити підтримувати Ізраїль в близькосхідному конфлікті і що на борту рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair, яким летять додому учасники форуму Delfi Economic Forum, знаходиться бомба, "яка вибухне над Вільнюсом".
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Дещо згодом радикально-ісламістське угруповання ХАМАС наголосило, що не має жодного відношення до повідомлення про мінування літака авіакомпанії Ryanair, який напередодні нібито отримала влада Білорусі. Представники організації, визнаної в ЄС та США терористичною, заявили, що "не використовують такі методи", цитує Reuters.
Інцидент з літаком Ryanair у Білорусі
Нагадаємо, літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.
У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак опозиційному білоруському журналісту Роману Протасевичу та його дівчині, які перебували на борту, не дозволили продовжити політ. Їх затримали. Звинувачення щодо Протасевича у Мніську можуть мати наслідком його багаторічне ув'язнення або навыть смертну кару.
Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.
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США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Керівник Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландському радіо Newstalk назвав перехоплення пасажирського літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства".
Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова