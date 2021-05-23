Примусова посадка літака в Мінську: Білорусь посилається на ХАМАС

На електронну пошту Національного аеропорту Мінська надійшло повідомлення англійською мовою від імені "солдат ХАМАС" про бомбу на борту літака Ryanair, заявив у понеділок, 24 травня директор Департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський. Він зазначив, що у повідомленні нібито йшлося про те, що угруповання вимагає від ЄС припинити підтримувати Ізраїль в близькосхідному конфлікті і що на борту рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair, яким летять додому учасники форуму Delfi Economic Forum, знаходиться бомба, "яка вибухне над Вільнюсом".

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Дещо згодом радикально-ісламістське угруповання ХАМАС наголосило, що не має жодного відношення до повідомлення про мінування літака авіакомпанії Ryanair, який напередодні нібито отримала влада Білорусі. Представники організації, визнаної в ЄС та США терористичною, заявили, що "не використовують такі методи", цитує Reuters.

Інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Нагадаємо, літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак опозиційному білоруському журналісту Роману Протасевичу та його дівчині, які перебували на борту, не дозволили продовжити політ. Їх затримали. Звинувачення щодо Протасевича у Мніську можуть мати наслідком його багаторічне ув'язнення або навыть смертну кару.

Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.

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США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Керівник Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландському радіо Newstalk назвав перехоплення пасажирського літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства".

Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.