Інцидент з літаком Ryanair: саміт ЄС погодив заходи щодо Білорусі

Лідери країн Євросоюзу різко засудили "примусову посадку" літака компанії Ryanair в Мінську 23 травня та затримання співзасновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Про це йдеться в ухвалі саміту ЄС, яку ввечері у понеділок, 24 травня, опублікував Баренд Лейтс, речник голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

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Згідно з документом, саміт ЄС вимагає звільнити Протасевича та Сапегу. Також він закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) "невідкладно розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент".

Глави держав і урядів країн ЄС також домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на посадку літака. А саме, вони проінструктували Раду ЄС внести додаткових фізичних осіб і організації з Білорусі у санкційний список. Також вони доручили Раді ЄС ухвалити подальші економічні санкції щодо Білорусі. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повинен невідкладно підготувати пропозицію для цих обмежень.

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Домовилися лідери Євросоюзу і щодо заходів у авіаційній сфері. Вони закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських авіакомпаній авіапростором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у ЄС.

Також на саміті висловили солідарність з Ригою через вислання Мінськом латвійських дипломатів.

Інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Нагадаємо, літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.

Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.