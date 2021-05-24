Державні ЗМІ Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича

Державні ЗМІ Білорусі ввечері у понеділок, 24 травня, оприлюднили відеозапис із затриманим напередодні білоруським активістом, засновником Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. На поширеному відео Протасевич сидить за столом.

"Зараз я перебуваю в СІЗО №1 міста Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, в тому числі з серцем або будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне і за законом", - каже Протасевич.

"Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську", - додав він.

МВС спростувало інформацію про поганий стан здоров'я Протасевича

Раніше цього дня речниця МВС Білорусії Ольга Чемоданова спростувала інформацію про те, що Роман Протасевич потрапив в одну з лікарень Мінська. "Поширюється інформація від імені матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному з закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідають дійсності", - повідомила Чемоданова у своєму Telegram-каналі.

"Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - зазначила Чемоданова.

Інцидент з літаком

Нагадаємо, що літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

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У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.

Такі дії білоруської влади викликали різку критику з боку ЄС, СШАй НАТО, а також окремих європейських країн.

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Версія Мінська

Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.

Керівник департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський на брифінгу 24 травня заявив, що повідомлення про мінування літака надійшло електронною поштою і було підписане "солдатами ХАМАС". У повідомленні, мовляв, містилася вимога, щоб Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази, а ЄС - відмовився від підтримки Ізраїлю. Напад на літак у листі мотивували тим, що з нього повертаються учасники Дельфійського економічного форуму (участь у цьому форумі брав і Роман Протасевич. - Ред.). "У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - зацитував Сікорський електронний лист, який, як він стверджує, написаний англійською мовою та надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

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Як запевняє білоруський чиновник, цю інформацію одразу повідомили екіпажу, який "міг повернутися у Львів, Київ, сісти у Варшаві або летіти у Вільнюс, але сам прийняв рішення сісти в Мінську". Це рішення Сікорський назвав "правильним та сміливим".