 Державні ЗМІ Білорусі оприлюднили відео із ″зізнанням″ Протасевича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Державні ЗМІ Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича

На оприлюдненому державними ЗМІ відео активіст Роман Протасевич каже, що "співпрацює зі слідством" й дає "свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську".

Роман Протасевич на відеокадрах, оприлюднених держЗМІ Білорусі

Роман Протасевич на відеокадрах, оприлюднених держЗМІ Білорусі

Державні ЗМІ Білорусі ввечері у понеділок, 24 травня, оприлюднили відеозапис із затриманим напередодні білоруським активістом, засновником Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. На поширеному відео Протасевич сидить за столом.

"Зараз я перебуваю в СІЗО №1 міста Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, в тому числі з серцем або будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне і за законом", - каже Протасевич.

"Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську", - додав він.

МВС спростувало інформацію про поганий стан здоров'я Протасевича

Раніше цього дня речниця МВС Білорусії Ольга Чемоданова спростувала інформацію про те, що Роман Протасевич потрапив в одну з лікарень Мінська. "Поширюється інформація від імені матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному з закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідають дійсності", - повідомила Чемоданова у своєму Telegram-каналі.

"Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - зазначила Чемоданова.

Інцидент з літаком

Нагадаємо, що літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

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У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.

Такі дії білоруської влади викликали різку критику з боку ЄС, СШАй НАТО, а також окремих європейських країн.

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Версія Мінська

Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.

Керівник департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський на брифінгу 24 травня заявив, що повідомлення про мінування літака надійшло електронною поштою і було підписане "солдатами ХАМАС". У повідомленні, мовляв, містилася вимога, щоб Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази, а ЄС - відмовився від підтримки Ізраїлю. Напад на літак у листі мотивували тим, що з нього повертаються учасники Дельфійського економічного форуму (участь у цьому форумі брав і Роман Протасевич. - Ред.). "У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - зацитував Сікорський електронний лист, який, як він стверджує, написаний англійською мовою та надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

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Як запевняє білоруський чиновник, цю інформацію одразу повідомили екіпажу, який "міг повернутися у Львів, Київ, сісти у Варшаві або летіти у Вільнюс, але сам прийняв рішення сісти в Мінську". Це рішення Сікорський назвав "правильним та сміливим".

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Затримання Протасевича: на саміті ЄС розширили порядок денний

На саміті ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича.  

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