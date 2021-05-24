Державні ЗМІ Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича

Державні ЗМІ Білорусі ввечері у понеділок, 24 травня, оприлюднили відеозапис із затриманим напередодні білоруським активістом, засновником Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. На поширеному відео Протасевич сидить за столом.
"Зараз я перебуваю в СІЗО №1 міста Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, в тому числі з серцем або будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне і за законом", - каже Протасевич.
"Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську", - додав він.
МВС спростувало інформацію про поганий стан здоров'я Протасевича
Раніше цього дня речниця МВС Білорусії Ольга Чемоданова спростувала інформацію про те, що Роман Протасевич потрапив в одну з лікарень Мінська. "Поширюється інформація від імені матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному з закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідають дійсності", - повідомила Чемоданова у своєму Telegram-каналі.
"Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - зазначила Чемоданова.
Інцидент з літаком
Нагадаємо, що літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.
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У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.
Такі дії білоруської влади викликали різку критику з боку ЄС, СШАй НАТО, а також окремих європейських країн.
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Версія Мінська
Натомість білоруська сторона стверджує, що екіпаж літака сам прийняв рішення сісти у Мінську, тиску на пілотів не чинили.
Керівник департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський на брифінгу 24 травня заявив, що повідомлення про мінування літака надійшло електронною поштою і було підписане "солдатами ХАМАС". У повідомленні, мовляв, містилася вимога, щоб Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази, а ЄС - відмовився від підтримки Ізраїлю. Напад на літак у листі мотивували тим, що з нього повертаються учасники Дельфійського економічного форуму (участь у цьому форумі брав і Роман Протасевич. - Ред.). "У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - зацитував Сікорський електронний лист, який, як він стверджує, написаний англійською мовою та надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".
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Як запевняє білоруський чиновник, цю інформацію одразу повідомили екіпажу, який "міг повернутися у Львів, Київ, сісти у Варшаві або летіти у Вільнюс, але сам прийняв рішення сісти в Мінську". Це рішення Сікорський назвав "правильним та сміливим".
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова