 Меркель відкидає версію Мінська щодо інциденту з літаком Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Меркель відкидає версію Мінська щодо інциденту з літаком Ryanair

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що посадка літака Ryanair у Мінську була примусовою, а всі інші версії не викликають довіри. Вона розповіла, які заходи щодо Білорусі обговорять на саміті ЄС у Брюсселі.

Анела Меркель відкидає версію Мінська щодо інциденту з літаком Ryanair

Анела Меркель відкидає версію Мінська щодо інциденту з літаком Ryanair

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала примусову посадку в Мінську літака Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс "безпрецедентним" кроком білоруської влади. Про це вона заявила під час прибуття на саміт ЄС у Брюсселі ввечері понеділка, 24 травня.

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"Ми побачили примусову посадку, в результаті якої затримали білоруського опозиціонера Романа Протасевича. (…) Усі інші пояснення цього приземлення літака Ryanair не варті жодної довіри", - зазначила Меркель, повідомляє кореспондент DW. Вона наголосила, що влада Білорусі повинна негайно звільнити одного із засновників опозиційного Telegram-каналу Nexta Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Питання санкцій

Меркель зазначила, що лідери ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі спробують домовитися про дії щодо Білорусі. "Ми обговоримо, яких заходів проти Білорусі ми можемо вжити. І це (має бути. - Ред.) єдина європейська реакція", - зауважила канцлерка. Серед можливих заходів вона назвала додаткові персональні санкції щодо білоруських чиновників і заборону білоруській державній авіакомпанії "Белавиа" літати в аеропорти країн ЄС. Також вона виступила з вимогою міжнародного розслідування інциденту.

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Інцидент з літаком

Нагадаємо, що літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

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Натомість білоруська сторона стверджує, що саме літак Ryanair подав сигнал тривоги. У департаменті з авіації мінтрансу країни запевняють, що не здійснювали тиску на пілотів авіалайнера.

У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого. авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.

Дивитись відео 11:32

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